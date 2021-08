Heidelberg: Stadtnotizen 11.08.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Dritte mobile Impfaktion im Zoo am 15. August

Jeweils rund 100 Personen haben sich bei den ersten beiden mobilen Impfaktionen im Zoo Heidelberg an den beiden vergangenen Wochenenden impfen lassen – daher wiederholt ein mobiles Impfteam des Kreisimpfzentrums Heidelberg die Aktion. Am Sonntag, 15. August, können sich Zoo-Besuchende von 9 bis 15 Uhr direkt im Zoo gegen Corona impfen lassen. Angeboten werden die Impfstoffe von Biontech oder Johnson&Johnson, bei dem nur eine einmalige Impfung benötigt wird.

„Toll, dass wir zum dritten Mal helfen dürfen. Mein Appell an alle Besucher und Zoofreunde: Lassen Sie sich impfen, damit wir zusammen die Schrecken der Pandemie nicht erneut erleben müssen“, sagt Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann.

Um möglichst viele Zoo-Besucherinnen und -Besucher zu einer Impfung zu motivieren, spendiert der Zoo jedem Frisch-Geimpften eine kleine Überraschung. Außerdem kann jeder Frisch-Geimpfte an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Zoos. Besucherinnen und Besucher, die an der Impfaktion teilnehmen, benötigen ein gültiges Ticket. Aktuell ist ein Zoobesuch ohne Online-Ticket möglich. Um Wartezeiten am Einlass zu vermeiden, wird der Kauf eines Online-Tickets aber empfohlen: https://shop.zoo-heidelberg.de/

Gewann Oberer Steinberg: Stadt saniert Fahrbahnen und Feldwege

Im Gewann Oberer Steinberg in Handschuhsheim saniert die Stadt Heidelberg von voraussichtlich Mitte bis Ende September 2021 Fahrbahnen und Feldwege. Die Stadt bittet alle Anliegenden um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen und Behinderungen während der Bauzeit.

Damit die Zufahrt der Baufahrzeuge gewährleistet ist, bittet die Stadt alle dortigen Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer sowie Pächterinnen und Pächter, die Überwüchse bis an die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. Überhängende Bäume und Sträucher sollten bis zu einer Höhe von 4,50 Metern über der Fahrbahn zurückgeschnitten werden. Folgende Gewanne sind betroffen: Steinach, Untere Darr, Obere Darr, Oberer Steinberg. Bei Rückfragen ist eine Kontaktaufnahme mit dem Landschafts- und Forstamt möglich unter der Telefonnummer 06221 58-28210 oder 06221 58-28 224, per E-Mail an regiebetrieb.gartenbau@heidelberg.de.