Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Als eine 22-jährige Postzustellerin am 09.08.2021 morgens mit ihrem Postfahrrad in der Pfingstweide unterwegs war, wurde sie von einer Anwohnerin in der Budapester Straße angesprochen. Die unbekannte Frau forderte die Postbotin auf, ihr die Post bereits um 05:30 Uhr auszuliefern. Nachdem die Zustellerin ihr erklärte, dass dies nicht geht, ist die unbekannte Frau weggegangen.

Etwa 2 Stunden später traf die Briefträger, im Kopenhagener Weg, erneut auf dieselbe Frau. Diesmal drohte die Frau der Zustellerin mit einer Anzeige und „Konsequenzen“, wobei sie 3 Briefe aus dem Postfahrrad entnahm und zerriss. Anschliessend lies die Frau ihren Hund (Jack-Russel-Terrier) von der Leine und hetzte ihn auf die Briefträgerin, welche in den Arm gebissen wurde.

Am nächsten Tag (10.08.2021) drohte der 22-jährigen Postbotin, ein ihr unbekannter Mann im Brüsseler Ring, Anzeige gegen sie zu erstatten und sie zu schlagen.

Wiederum einen Tag später (11.08.2021) lauerte der gleiche Mann zusammen mit 2 anderen Männern in der Budapester Straße der Briefträgerin auf, wobei einer der Männer der 22-Jährigen im Vorbeigehen mit der Hand ins Gesicht schlug.

Im weiteren Verlauf des Tages wurde die Postbotin von diesen 3 Männern in der Moskauer Straße abgepasst und mit dem Fuß in den Rücken getreten.

Als sie danach in der Prager Straße Post auslieferte und zu ihrem Fahrrad zurück kam, fand sie 3 zerrissene Briefe in ihrem Postfahrrad.

Personenbeschreibung:

– Die unbekannte Frau war etwa 40-50 Jahre alt, ca. 1,65-1,70 m groß, blond, schlank.

– Einer der unbekannten Männer war etwa 30-40 Jahre alt, circa 1,90 m groß. Er hatte kurze braune Haare.

Zeugen, die etwas gesehen haben und Angaben zu der unbekannten Frau oder den 3 Männern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.