Mannheim: Marco Höger wechselt zum SV Waldhof Mannheim 07

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat den 31-jährigen 159-fachen Bundesligaspieler Marco Höger unter Vertrag genommen. Der defensive Mittelfeldspieler spielte zuletzt in der 1. Bundesliga für den 1.FC Köln. Zuvor spielte Marco Höger unter anderem für den FC Schalke 04, wo der gebürtige Kölner auf 15 Einsätze in der UEFA Champions League kam. Zusätzlich absolvierte Höger auch 15 Spiele in der UEFA Europa League. In den vergangenen Wochen absolvierte Marco Höger die Saisonvorbereitung bei der U21 des 1. FC Köln. Nun wird der erfahrene Mittelfeldspieler für den SV Waldhof Mannheim seine Fußballschuhe schnüren.

„Mit Marco Höger konnten wir einen absoluten Unterschiedsspieler für uns gewinnen. Seine Qualitäten sind unbestritten und wir sind uns sicher, dass er uns mit seiner Erfahrung und seinem Spielertyp weiterhelfen wird. Wir haben intensive Gespräche mit Marco geführt und sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Jetzt müssen wir Marco so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren, damit er uns auf dem Platz zur Verfügung steht“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim SV Waldhof Mannheim. Der SVW hat sich toll entwickelt und ist ein absoluter Traditionsverein und deshalb freue ich mich ganz besonders, zukünftig für den Waldhof aufzulaufen. Die Gespräche mit Jochen Kientz und den Verantwortlichen beim SVW waren sehr positiv und haben mich davon überzeugt, hier einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Jetzt gilt es für mich, so schnell wie möglich einen Anschluss an die Mannschaft zu finden und dem Team auf dem Rasen zu helfen“, so Marco Höger zu seiner Vertragsunterzeichnung beim SVW.