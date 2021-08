Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: PKW beschädigt und weitergefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 09.08.2021, im Zeitraum zwischen 07:55 Uhr und 16:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des evangelischen Krankenhauses in Bad Dürkheim. Hierbei wurde der ordnungsgemäß eingeparkte rote Audi TTRS einer 64-jährigen Carlsbergerin beschädigt. An dem Audi entstand an der vorderen linken Stoßstange und am Radkasten ein nicht unerheblicher Schaden. Des Weiteren konnten grüne Lackanhaftungen des Unfallverursachers wahrgenommen werden. Der Schaden beträgt circa 3000 Euro. Das bislang unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Ebertsheim: Einbruch in Metzgerei

Ebertsheim, Hauptstraße – Nacht zum 11.08.2021 (ots) – Unbekannte Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Inhaber aus, um in eine Metzgerei mit angeschlossener Wohnung einzudringen. Die Tat wurde am 11.08.2021 gegen 12:00 Uhr von den Eigentümern bemerkt. In Anwesen wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt. Mit einer Beute von ca. 500EUR Bargeld aus der Metzgereikasse sind die Diebe unbemerkt abgezogen. Zugang zum Objekt verschafften sie sich durch Überklettern des Hoftores und nachdem der Schließzylinder zu einer Abschlusstür abgezogen wurde. Möglicherweise hat jemand in der Nacht zum 11.08.2021 in Ebertsheim (Hauptstraße) verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 06359-93120.

Weisenheim am Sand: Autospiegel touchiert und weitergefahren

Weisenheim a.S. (ots) – Am Mittwoch, den 11.08.2021 gegen 15:30 Uhr kam es auf der L454 zwischen Weisenheim am Sand und Laumersheim zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 36-jährigen VW Tiguan Fahrerin. Diese befuhr die L454 von Weisenheim a.S. kommend in Richtung Laumersheim. In einer dortigen Rechtskurve kam ihr der bislang unbekannte Unfallverursacher entgegen und touchierte den linken Außenspiegel des VW Tiguan. An dem Spiegel entstand ein Sachschaden von circa 250EUR. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei Bad Dürkheim.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Motorradfahrer auf der K14

