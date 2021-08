Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Bei Schlägerei Gehirnerschütterung erlitten – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 10.08.2021 kam es gegen 20:50 Uhr in der Winzinger Straße zu einer Schlägerei, bei der ein 19-jähriger Mann eine Gehirnerschütterung erlitt. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 19-Jährige mit seinem Bruder auf dem rückwärtigen Parkplatz des Rewe-Marktes, als es mit den Insassen eines herannahenden Fahrzeugs zum Streit kam. Ca. fünf Personen im Alter zwischen 14 bis 18 Jahren stiegen aus dem schwarzen BMW der X-Reihe aus und verletzten den 19-Jährigen. Danach flüchteten die unbekannten Personen mit dem Fahrzeug über die Martin-Luther-Straße in Richtung Mußbacher Landstraße. Der 19-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Kennzeichen ist nur bruchstückhaft bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

