Heidelberg (ots) – Bei einer Kleintransporterkontrolle in der Schlierbacher Landstraße geriet am Mittwochmorgen 11.08.2021 auch der Fahrzeugführer eines Hähnchenwagens in das Visier. Das Fahrzeug wurde als verkehrsunsicher eingestuft und die Ware als nicht für menschlichen Verzehr geeignet befunden.

Der TÜV des Fahrzeugs war bereits seit Mai 2021 abgelaufen. Bei der weiteren Überprüfung des Hähnchenwagens konnten zudem erhebliche Mängel, wie beispielsweise eine völlig durchgerostete Vorderachse, festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde aufgrund dieser Mängel als verkehrsunsicher eingestuft.

Doch dem nicht genug: denn auch die hygienischen Zustände im Lade- und Verkaufsraum ließen mehr als nur zu wünschen übrig.

Hähnchenschenkel und -spieße sowie Salate lagen in Kartons und Plastikbehältern ungekühlt auf dem Boden des Fahrzeuges.

Gerade bei leicht verderblichen Lebensmittel wie Hähnchenfleisch stellen derartige Unterbrechungen der Kühlkette eine große gesundheitliche Gefahr beim Verzehr dieser Speisen dar. Zudem war die Ladung nicht ausreichend gesichert.

Eine weitere Überprüfung durch Lebensmittelkontrolleure des Bürger- und Ordnungsamtes Heidelberg ergab zudem, dass sich die in diesem Wagen transportierte Ware nicht mehr für dem menschlichen Verzehr eignete. Die Ware wurde folgerichtig vernichtet.

Mit insgesamt 34 Mängelpunkten wurde der Wagen noch beim TÜV Service Center in Heidelberg entstempelt und eine Weiterfahrt untersagt.

