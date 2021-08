Ettlingen – Motorradfahrer in Kurve gestürzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich ein

50-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagmittag auf der

Landesstraße 562 zu. Der Motorradfahrer war in Richtung Wattkopftunnel unterwegs

und bog nach links zur Landesstraße 613 ab. Im Kurvenbereich kam er ins

Schleudern und stürzte. Durch das rutschende Motorrad wurde ein Ampelmast und

ein Verkehrszeichen beschädigt. Der 50- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Wertsachen aus Umkleidekabine gestohlen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Dienstagabend aus einer Umkleidekabine

beim KSV Sportplatz insgesamt drei Geldbeutel gestohlen. Während sich die drei

Männer zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr beim Fußballtraining befanden, ging der

Unbekannte in die Kabine und stahl die Geldbeutel.

Güterzug beworfen – Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

Bruchsal/Karlsdorf (ots) – Dienstagnachmittag (10. August) setzten sich drei

Kinder einer großen Gefahr aus, als sie am Bahnhof in Karlsdorf einen

durchfahrenden Güterzug mit Steinen bewarfen. Der 2006 prämierte Trickfilm „Olis

Chance“ bietet Eltern und Lehrern eine einfühlsame Grundlage, gerade Kinder der

Klassenstufen 5 und 6 auf die Gefahren im Bahnverkehr hinzuweisen.

Die Kinder im geschätzten Alter von 8 bis 10 Jahren hielten sich nach Aussage

eines Zeugen am Gleis 2 des Bahnhofs Karlsdorf auf. Von dort aus bewarfen sie

den durchfahrenden Zug mit Steinen. Mehrere Streifen von Landes- und

Bundespolizei fahndeten nach den Kindern, konnten sie jedoch nicht mehr

feststellen.

Die Bundespolizei warnt: „Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Ob aufgrund von

Unwissenheit oder Leichtsinn, die Gefahr wird oftmals unterschätzt.“

Gerade durchfahrende Züge haben eine hohe Geschwindigkeit und entfalten damit

eine große Sogwirkung. Der Abstand zum Gleis ist daher unbedingt einzuhalten.

Gegenstände auf Züge zu werfen kann lebensgefährlich sein. Steine können

abprallen und umstehende Personen verletzen.

Neben Aufklärungskampagnen der Deutschen Bahn und der Bundespolizei wird auch an

die Eltern und Erziehungsberechtigten appelliert, eindringlich auf die Gefahren

im Bahnverkehr hinzuweisen.

Informationen und weitere Hinweise zur Gefahr der Gleise gibt es unter

www.bundespolizei.de und www.deutschebahn.com Gerade für Kinder der Klassen 5

und 6 stellt der im Jahr 2006 prämierte Trickfilm „Olis Chance“ eine einfühlsame

und subtile Möglichkeit dar, auf die Gefahren im Bahnverkehr hinzuweisen.

Oberderdingen- Graffitisprayer erwischt

Karlsruhe (ots) – Ein 23 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei

Farbschmierereien in der Straße „Am Stadion“ auf frischer Tat ertappt worden.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie der junge Mann gegen 14:30 Uhr

unterhalb der Brücke der Schnellbahntrasse die Wände besprühte. Durch die

alarmierte Polizeistreife konnte der Täter noch sprühend angetroffen werden.

Nach Abschluss der erforderlich polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte

seinen Weg fortsetzten.

Karlsruhe- Vermutlich eingeschlafen und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 47 Jahre alte VW-Fahrer, als er am

frühen Mittwochmorgen nahezu ungebremst auf einen Sattelauflieger auffuhr und

dabei alle fünf Fahrzeuginsassen nur leichte Verletzungen davontrugen.

Gegen 04:45 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf der Bundesautobahn 5 von

Karlsruhe-Nord in Richtung Bruchsal. Vermutlich infolge eines Sekundenschlafs

kommt der Fahrer leicht nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und fuhr nahezu

ungebremst auf einen Sattelauflieger auf. Durch den Zusammenstoß wurden alle

fünf Insassen des VWs leicht verletzt und wurden vorsorglich mit dem

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste bis

ca. 7 Uhr der rechte Fahrstreifen sowie die Standspur gesperrt werden. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro.

Ettlingen- Wohnmobil aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Haushaltsgeräte sowie ein Navigationsgerät hat ein bislang

Unbekannter aus einem in der Gerhart-Hauptmann-Straße abgestellten Wohnmobil

entwendet.

Im Zeitraum von Samstag bis Dienstagabend verschaffte sich der Dieb über die

Eingangstür gewaltsam Zutritt in das Wohnmobil. Dort nahm er die aufgefundenen

Wertgenstände von über 1.000 Euro an sich und verschwand mit seiner Beute

bislang unerkannt. Wie hoch der durch den Einbruch entstandene Sachschaden ist,

kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243-32000 entgegen.

Karlsruhe – Weltkriegsbombe am Umschlagbahnhof Karlsruhe

erfolgreich entschärft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Umschlagbahnhof Karlsruhe musste der

Straßen- und Bahnverkehr am Dienstagabend zeitweise gesperrt werden. Außer zwei

Bürokomplexen in der Zimmerstraße waren keine Wohngebäude betroffen. Die Bombe

wurde gegen 19.45 Uhr erfolgreich entschärft.

Gegen 15.00 Uhr wurde bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Umschlagbahnhofes

entlang der Stuttgarter Straße eine etwa 250 kg schwere Weltkriegsbombe

gefunden. In Abstimmung mit dem verständigten Kampfmittelbeseitigungsdienst

wurde in der Folge ein Absperrradius für Evakuierungsmaßnahmen festgelegt. Bis

auf zwei Bürokomplexe in der Zimmerstraße waren keine weiteren Gebäude

betroffen. In den Büroräumlichkeiten wurden 20 Personen evakuiert. In den nahe

den Bahngleisen liegenden Kleingartenanlagen mussten 15 Personen vorübergehend

die Örtlichkeit verlassen.

Entlang der Stuttgarter Straße wurde der Straßenverkehr während der Entschärfung

der Bombe im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr gesperrt. Die Südtangente war

von den Maßnahmen nicht betroffen. Der Bahnverkehr war von 19.11 Uhr bis 19.46

Uhr eingestellt. Ein Hubschrauber der Bundespolizei überwachte die Evakuierungs-

und Absperrmaßnahmen aus der Luft.

Die Bombe konnte um 19.44 Uhr erfolgreich entschärft werden. Im Anschluss wurde

der Bahn- und Straßenverkehr wieder freigegeben. Größere Störungen im

Straßenverkehr blieben aus, im Zugverkehr erhielten 30 Züge insgesamt 711

Minuten Verspätung.

Die Bundespolizei war mit 20, das Polizeipräsidium Karlsruhe mit 44 Beamtinnen

und Beamten im Einsatz. Zudem waren ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie

Kräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, der Feuerwehr, des Ordnungsamtes der

Stadt Karlsruhe und des Rettungsdienstes eingesetzt.

Daniela Barg, Pressestelle Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Raphael Fiedler,

Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe