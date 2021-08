Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht auf vergiftete Tierköder – Zeugen gesucht

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Neckargemünd sucht

derzeit Zeugen oder Hinweisgeber, die im Bereich der Hollmuthstraße nahe der

Burg Reichenstein auf verdächtige Tierköder aufmerksam wurden. Der Hund einer

70-Jährigen wies nach einem Spaziergang im Bereich Vergiftungserscheinungen auf

und musste tierärztlich behandelt werden. Ob dies im Zusammenhang mit

ausgelegten Ködern steht, ist bislang Ermittlungssache. Mögliche Betroffene oder

Zeugen werden gebeten, sich unter 06223 92540 an die Beamten zu wenden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Ziegenherde – Radfahrerin schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Ziegenherde

und eine Radfahrerin beteiligt waren, ereignete sich am Mittwochmittag im

Ortsteil Pleutersbach. Ein Viehtreiber war kurz vor 12 Uhr mit seinen 12 Ziegen

in der Ersheimer Straße vom Stall zum Freigehege unterwegs. Die Tiere liefen

zunächst, wie sie es gewohnt sind, am linken Fahrbahnrand, wechselten dann auf

dem weiteren Weg nach rechts, wo sich der Freilauf befindet. Eine in gleicher

Richtung von hinten herannahende 62-jährige Radfahrerin stürzte in diesem

Zusammenhang auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde

mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Aus welchem Grund die

Radfahrerin zu Sturz kam, ob es zum Kontakt mit einer Ziege gekommen ist oder

sich die Frau erschreckt hatte und aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam, ist

derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Unfallspezialisten bei der

Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Dielheim – Rhein-Neckar-Kreis: KORREKTUR – Vorfahrt missachtet, fünf leicht Verletzte

Dielheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 07:35 Uhr befuhr eine 39-jährige

Autofahrerin die Hoffenheimer Straße im Dielheimer Ortsteil Horrenberg, als ein

von der Ortsstraße kommender Autofahrer trotz Verkehrsschild deren Vorfahrt

missachtete. Der 20-jährige Opelfahrer fuhr daraufhin ungebremst in die

Beifahrerseite der Autofahrerin. Hierbei wurden die vier Fahrzeuginsassen, sowie

der Unfallverursacher selbst leicht verletzt und zur Vorsorge in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Der 20-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen Missachten der Vorfahrt und

fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Wiesloch hat

hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Schwetzingen – Rhein-Neckar-Kreis: Bei Abbiegevorgang Sachschaden verursacht und geflüchtet

Schwetzingen – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am 09.08.2021 verursachte um

11:19 Uhr in der Scheffelstraße ein Autofahrer bei einem Abbiegevorgang in die

Robert-Bosch-Straße mit seinem Anhänger einen Schaden in Höhe von 4.500 Euro am

Mercedes einer verkehrsbedingt wartenden 46-Jährigen.

Die Fahrerin des beschädigten Wagens konnte noch erkennen, dass das Auto des

Unfallverursachers ein weißer Kombi mit Heidelberger Zulassung war. Das

Kennzeichen des Anhängers konnte sie nicht angeben. Der Fahrer wird als

männlich, ca. 50 – 55 Jahre alt beschrieben. Er hat kurzes, gräuliches Haar und

trägt einen Drei-Tage-Bart.

Der Verkehrsdienst Mannheim bittet in dieser Sache um Hinweise, die zur

Ermittlung des Unfallverursachers führen können. Zeugen können sich an die Tel.:

0621 174-4111 wenden.

Sinsheim – Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Fahrzeugführer leicht verletzt

Sinsheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Kreuzungsbereich der B39/B45

missachtete am Dienstagmorgen ein 47-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer

57-jährigen Fiat-Fahrerin, welche aus Hoffenheim kommend in Richtung Innenstadt

unterwegs war, und kollidierte mit dieser. Die beiden Fahrer wurden hierbei

leicht verletzt. Die 57-Jährige wurde zur Vorsorge in ein nahegelegenes

Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. Die

Beamten des Polizeireviers Sinsheim haben die Unfallermittlungen aufgenommen.