Auffahrunfall im Baustellenbereich der B41 – Drei Leichtverletzte

Am 11.08.2021 gegen 07:55 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten PKW auf der B41, kurz nach der Anschlussstelle Roxheim, in Fahrtrichtung BAB61. Im dortigen Baustellenbereich verringerte die vorausfahrende 51-jährige PKW-Fahrerin verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit, bis sie fast zum Stillstand kam. Dies realisierte jedoch die dahinter fahrende 48-jährige PKW-Fahrerin zu spät und versuchte durch ein Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch die dahinterfahrende 19-jährige PKW-Fahrerin realisierte den Rückstau zu spät und fuhr auf den PKW der 48-jährigen auf. Hierdurch wurden alle Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren dadurch nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

Alle Unfallbeteiligten werden leicht verletzt und nach kurzer medizinischer Behandlung vor Ort, in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Auf Grund der Trümmerteile, sowie auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn für knapp 1,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde in der Zwischenzeit an der AS Rüdesheim/Roxheim abgeleitet.

Begrenzungsmauer beschädigt

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am gestrigen 10.08.2021 wurde im Industriegebiet Hochstetten-Dhaun eine Begrenzungsmauer beschädigt. Vermutlich streifte ein Baufahrzeug oder LKW die Mauer im Bereich einer Zufahrt zur Baustelle am Nahe Ufer. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.