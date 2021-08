Neue Betrugsmasche per SMS – Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale warnen vor „Voicemail“-Nachrichten

Mainz (ots) –

machen oder schädliche Apps verteilen. Wer die SMS „Neue Voicemail“ mit einem Link dahinter erhält, sollte vorsichtig sein. Bei unbekannten Nummern gilt es, sich zunächst zu informieren,

Nach der Betrugsmasche mit Paketdienst-SMS ist eine neue Variante im Umlauf.

Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten von einer unbekannten Mobilfunknummer

eine SMS mit dem Text „Neue Voicemail“ und einem Link. Die SMS erweckt den

Eindruck, eine Sprachnachricht sei auf der Mailbox. Doch hier ist Vorsicht

geboten, warnen Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt.

Durch Anklicken des Links wird man nicht auf die eigene Mailbox weitergeleitet,

sondern aufgefordert, eine App zu installieren. Genau wie bei den vermeintlichen

Paketdienst-SMS installiert sich auch bei dieser Masche eine Schadsoftware, die

eigenständig hunderte SMS verschickt und dadurch hohe Kosten verursacht.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz geben in ihrer

Reihe „Genug Betrug“ Tipps, wie man sich vor dieser Masche schützen kann:

es sich tatsächlich um die Nummer der Mailbox handelt. Wer seine Mailbox-Nummer nicht kennt, sollte sich beim Mobilfunkanbieter nach dieser erkundigen. Auf Links von unbekannten Quellen sollte niemals geklickt

werden. Um die eigene Mailbox abzuhören, muss diese angerufen werden. Bei manchen Smartphone-Modellen kann die Mailbox durch langes Drücken der Taste 1 erreicht werden. Apps von unbekannten Quellen sollten niemals auf dem Smartphone

installiert werden.

schützt das nicht vor weiteren ähnlichen Nachrichten, denn die Nummern wechseln ständig. Betriebssysteme, Apps und Virenschutz müssen durch Updates immer

auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

unbekannten Quellen installieren zu können, deaktiviert werden. Für Android User besteht weiterhin die Möglichkeit, eine

Rufnummer als Spam an Google zu melden. Hierdurch können

auffällige Telefonnummern zukünftig von Android bei anderen

Nutzern direkt als Spam gekennzeichnet werden. Auch dies schützt

nicht vor ähnlichen Angriffen, hilft aber das Risiko für andere

zu verringern.

Weitere Informationen sind zu finden auf den Internetseiten der

Verbraucherzentrale unter

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festne

tz/neue-voicemail-betrugsversuch-per-sms-61763

und der Polizei unter

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/

was-ist-smishing/

Individuelle Beratung rund um das Thema bieten die örtlichen Beratungsstellen

der Verbraucherzentrale nach Terminvereinbarung

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/onlinetermine-rlp.

Erneuter Schockanruf – Geldübergabe verhindert

Mainz (ots) – Am Dienstagmittag erhielt ein 77-jähriger Mainzer einen

betrügerischen Schockanruf, bei dem sich die Täter als Polizeibeamte und

Staatsanwälte ausgaben. Die Täter versuchten so an eine 6-stellige Geldsumme zu

kommen.

Gegen 11:30 Uhr erhielt der 77-Jährige Mann aus Marienborn den Anruf eines

angeblichen Polizeibeamten. Der Täter gab sich am Telefon als Hauptkommissar aus

und erzählte, dass die Tochter des 77-Jährigen in Italien in einen schweren

Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei dem eine weitere Unfallbeteiligte

tödlich verletzt worden wäre. Nun solle die Tochter als Unfallverursacherin ins

Gefängnis. Nur gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe eines 6-stelligen

Geldbetrages könne eine sofortige Inhaftierung abgewendet werden. Im weiteren

Verlauf gab sich ein weiterer Anrufer als Staatsanwalt aus und übte so noch mehr

Druck auf den 77-Jährigen aus, der hierauf tatsächlich einen hohen Geldbetrag

bei der Bank abhob und sich auf den Weg zum vereinbarten Übergabeort machte. In

der Nähe des Übergabeortes befanden sich zufälligerweise in einer ganz anderen

Sache Beamte der Mainzer Kriminalpolizei, die auf den Herrn aufmerksam wurden.

Eine Geldübergabe an die Täter konnte somit glücklicherweise verhindert werden.

Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen

Arten von betrügerischen Anrufen warnen.

Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch

Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110

Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen

Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Legen sie auf und rufen Sie die Angehörigen an

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Nieder-Olm (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag und

Dienstag mehrere Wahlplakate in Nieder-Olm.

Insgesamt 20 Wahlplakate wurden im Bereich „Weinbergring“, „Zornheimer Straße“

und „Bahnhofstraße“ von Straßenschildern und Laternen abgerissen und teilweise

zerrissen. Die zerstörten Plakate ließen die Täter vor Ort zurück.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Brand in Rohbau durch entzündete Baumaterialien (FOTO)

Nieder-Olm (ots) – In der Nacht zum Mittwoch kam es zum Brand eines Rohbaus in

Nieder-Olm, bei dem eine 14-Jährige leicht verletzt wurde.

Gegen 23:20 Uhr befand sich der Hauseigentümer mit seiner Tochter in dem Neubau,

als sich Baumaterialien im Kellergeschoss entzündeten. Der sich hieraus

entwickelnde Brand beschädigte mehrere Wasser- und Stromleitungen sowie die

Kellerräume des Einfamilienhauses.

Durch die Rauchentwicklung erlitt die 14-jährige Tochter eine leichte

Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Das Feuer konnte durch die umliegenden Feuerwehren rasch gelöscht werden, ohne

es auf weitere Gebäude übergriff.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse

vor.

Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen, 10.08., Vorstadt, 17:53 Uhr. Ein Anrufer teilte lautstarke Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen mit. Vor Ort gab der 41-Jährige Geschädigte an, dass der Bekannte vorbeigekommen sei, um Schulden einzutreiben. Hierbei habe er seine Eingangstür aus den Angeln getreten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fiel ein deutlicher Marihuana-Geruch in der Wohnung auf. Der zuvor Geschädigte räumte ein, am selben Tag Drogen konsumiert zu haben und gab seine Drogenutensilien heraus.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Bingen, 10.08., Georgestraße, 17:50-17:57 Uhr. Eine 35-Jährige meldete, dass ihr alkoholisierter Ex-Freund mit einem Luftgewehr auf sie geschossen habe. Vor Ort traf die Streife den 33-Jährigen an, der den Besitz der Softairpistole samt Munition auch direkt zugab. Vor Schussabgabe hatte der Beschuldigte die Frau außerdem mehrfach bedroht und beleidigt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren

Bingen, 10.08., Fruchtmarkt, 14:55 Uhr. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Bingerbrück und wurde kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer konnten sofort deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Auf der Dienststelle ihm wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 10.08., Laurenzigasse, 12:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt kam den Beamten ein Motorroller entgegen. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte. Der 32-jährige Fahrer erklärte, im Besitz einer brasilianischen Fahrerlaubnis zu sein. Da er aber bereits seit Mitte 2019 in Deutschland wohnt, hat diese ihre Gültigkeit verloren. Bei Aufsuchen der Wohnung zwecks Einsichtnahme des Führerscheins gab der Fahrer an, diesen nicht mehr finden zu können. Des Weiteren zeigte der junge Mann deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 10.08., Mainzer Straße, 09:55 Uhr. Im Rahmen einer Kontrolle wurden die Beamten auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Bei der Kontrolle bestätigte sich, dass er keine Versicherung abgeschlossen hatte. Der Fahrer beteuerte zunächst, ein Kennzeichen zuhause zu haben. In der schriftlichen Anhörung räumte der 32-Jährige seine Schuld schließlich ein.