Frankenthal – Verkehrsunfallflucht

Am 10.08.2021, gegen 21.00 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er gesehen habe, wie eine bislang unbekannte etwa 18-20-jährige Frau mit dunkelblonden kurzen Haaren, in Sportbekleidung, auf dem Parkplatz in der Jahnstraße, Höhe Hausnummer 17, mit ihrem braunen Opel Corsa gegen den dahinterstehenden Citroen C3 des Geschädigten gefahren sei und dann die Unfallstelle verlassen habe. Am Fahrzeug des Geschädigten wurde hierbei die Frontschürze beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.