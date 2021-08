Germersheim – Ablenkung im Straßenverkehr

Ein Streifenteam der Germersheimer Polizei hat gestern das Thema „Ablenkung“ in den Fokus genommen. Im Kontrollzeitraum von 16-20 Uhr stellten die Beamten im Dienstgebiet insgesamt zwölf Autofahrer mit dem Handy am Ohr fest. Dazu kommt ein Fahrradfahrer, der ebenfalls während der Fahrt sein Handy am Ohr hielt. Wir wollen, dass Sie immer sicher zu Hause ankommen. Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h legen Sie 56 m Blindfahrt zurück, wenn Sie nur für vier Sekunden auf das Handy schauen. Bei den weiteren Kontrollen wurden dann noch fünf sogenannte „Gurtmuffel“ festgestellt und verwarnt.

Germersheim – Radfahrer weicht Kind aus und stürzt

Gestern Mittag befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer den Radweg neben der Konrad-Adenauer-Straße in Germersheim. Dort musste er einem Kleinkind ausweichen, das unvermittelt auf den Radweg lief. Dabei stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Familie des Kleinkinds war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort und hat sich somit unerlaubt entfernt. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.