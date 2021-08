14-Jähriger vor Gräfenauschule überfallen

Am 10.08.2021, gegen 20:55 Uhr, traf ein 14-Jähriger vor dem Eingang der Gräfenauschule in der Gräfenaustraße auf zwei ihm bekannte 11- und 12-Jährige und auf einen unbekannten etwa 12-jährigen Jungen mit kurzen blonden Haaren. Der 11-Jährige habe ihn aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, habe er den 14-Jährigen am Kragen gegriffen und ihm auf die Wange geschlagen. Der 14-Jährige hatte jedoch kein Bargeld bei sich, lediglich ein Feuerzeug. Als der 11-Jährige daraufhin das Feuerzeug an sich nahm, entriss es ihm der 14-Jährige wieder und rannte weg. Beim Wegrennen stürzte er und verletzte sich. Der 11-Jährige, der 12-Jährige und der unbekannte Junge flüchteten ebenfalls.

Zeugen, die Aussagen zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Schlüssel aus Auto gestohlen

Am 10.08.2021, zwischen 07:00 Uhr und 14:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Toyota ein, der in einer Parkbucht in der Erich-Reimann-Straße abgestellt war. Sie stahlen Hausschlüssel und Fahrzeugpapiere. Die Fahrzeugpapiere konnten im Gebüsch wiedergefunden werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.