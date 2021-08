Rheinpfalz-Kreis: Die Polizei-News

(Böhl-Iggelheim) Unfall mit leichtverletzter Person

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Am Schwarzweiher / L 528 ein Verkehrsunfall, als ein 71-jähriger Mann nach links auf die Landdesstraße abbiegen wollte, dabei aber den von links kommenden Pkw übersah. Durch die Kollision verletzte sich der 71-jährige Fahrer des anderen Pkw leicht am Handgelenk. Der Gesamtschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

(Schifferstadt) Dreister Diebstahl aus Pkw

Am Dienstagmorgen gegen 10:00 Uhr stahl eine männliche Person in Anwesenheit der Besitzerin eine Handtasche aus einem in der Ludwigstraße parkendem Fahrzeug. Diese kümmerte sich gerade um ihren Sohn auf der Rückbank, als der Mann durch die offenstehende Beifahrertür nach der auf dem Beifahrersitz liegenden Handtasche griff, sie an sich nahm und sofort flüchtete. Eine Ortung des Handys durch den Ehemann der Frau brachte zumindest dieses wieder zurück, da es tatsächlich allein in einem Vorgarten liegend aufgefunden werden konnte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 170 bis 175 cm groß und von südländischer Erscheinung. Er war dunkel gekleidet und trug eine blaue Mütze. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Weidenstraße eingebrochen worden ist vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen:

Wer hat im Zeitraum von 09.08.2021 bis 10.08.2021 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weidenstraße in Otterstadt beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen