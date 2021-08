Dieseldiebstahl

Roschbach (ots)

Am 10.08.2021 gegen 23:30 Uhr kam es auf einem Feldweg neben der L516 zwischen Edesheim und Roschbach zu einem Dieseldiebstahl. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete eine Pkw, welcher mit offenem Tankdeckel neben einem auf dem Feldweg geparkten Lkw stand. Als sich die Zeugin dem Pkw näherte, flüchtete dieser. Als die Frau sich den Lkw näher betrachtete, bemerkte sie, dass der Tank angebohrt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Laut Zeugin hatte der flüchtenden Pkw ein KA-Kennzeichen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Pkw mutwillig zerkratzt – Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots)

Ein schwarzer Peugeot 206, beklebt mit auffälligen roten Flammen an beiden Fahrzeugtüren, wurde in der Zeit von 09./10.08.2021, zwischen 09:00 Uhr und 07:45 Uhr, im Lenkerweg, Ecke Guttenbergstraße, am Kofferraumdeckel, auf der Motorhaube und an der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.