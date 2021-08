Auto macht sich selbstständig

Kaiserslautern (ots) – Ein Auto hat sich am Mittwochvormittag im Dunkeltälchen

selbstständig gemacht. Ein 22-jähriger Mann parkte sein Fahrzeug gegen halb

zwölf an der abschüssigen Straße, ohne die Handbremse anzuziehen. Aufgrund des

Gefälles rollte das Auto, trotz eingelegtem Gang, los. An einem Einfahrtstor

eines Anwesens kam es zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. |elz

Mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus

Kaiserslautern (ots) – Mit Verdacht auf Alkoholvergiftung sind drei Jugendliche

in der Nacht zu Mittwoch ins Krankenhaus gebracht worden. Es handelte sich um

zwei 15-jährige Jungen und ein Mädchen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 1 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt,

dass er in der Augustastraße gesehen habe, wie zwei offensichtlich

alkoholisierte Jugendliche ein betrunkenes Mädchen in Richtung Skatepark tragen

würden. Eine Streife rückte sofort aus und fand vor Ort alle drei Jugendlichen

liegend auf dem Gehweg; sie waren nicht ansprechbar und fingen an, sich zu

übergeben.

Die Beamten brachten die beiden Jungen und das Mädchen in die stabile Seitenlage

und überwachten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ihre Vitalfunktionen.

Die beiden Jungen hatten Personalausweise bei sich, so dass ihre Identitäten

geklärt werden konnten; bei dem Mädchen konnten jedoch keine Ausweispapiere

gefunden werden. Im Rucksack, den das Trio bei sich hatte, entdeckten die

Beamten diverse leere Flaschen hochprozentiger Alkoholika.

Die Jugendlichen wurden nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung per

Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. |cri

Trunkenheitsfahrten gestoppt und verhindert

Kaiserslautern (ots) – Zu Ende war die Fahrt mit einem E-Scooter für einen

jungen Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagmorgen. Eine Streife war gegen 9 Uhr

in der Albrechtstraße auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden und ihn gestoppt,

um ihn zu kontrollieren. Dabei legte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten an

den Tag.

Einen Urintest lehnte der Mann zwar ab, musste dann aber zwecks Blutprobe mit

zur Dienststelle kommen. Den E-Scooter musste er vor Ort stehen lassen; sein

Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, kommen auf den 26-Jährigen Anzeigen wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss und – je nach Ergebnis der Blutprobe – auch wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Noch rechtzeitig verhindern konnten Polizeibeamte eine Trunkenheitsfahrt am

späten Dienstagabend. Gegen 23 Uhr fiel ihnen in der Burgstraße ein junger Mann

auf, der sich gerade einen E-Scooter leihen wollte. Weil der Mann den Eindruck

erweckte, nicht mehr nüchtern zu sein, sprachen die Polizisten ihn an.

Im Gespräch konnten sie deutlich die Alkoholfahne des 25-Jährigen riechen; er

weigerte sich jedoch einen Alkoholtest zu machen. Dem Mann wurden deshalb die

rechtlichen Konsequenzen erläutert, die ihm drohen, wenn er alkoholisiert am

Straßenverkehr teilnimmt. Der 25-Jährige stieg daraufhin vor den Augen der

Beamten in einen Bus, um seinen Heimweg anzutreten…

Die Fahrzeugschlüssel eines Autofahrers ließen sich Polizeibeamte in der Nacht

zu Mittwoch am Messeplatz aushändigen. Der 25-Jährige saß dort zusammen mit

weiteren Personen in seinem Auto und konsumierte Alkohol. Ein Atemtest

bescheinigte ihm bereits zu diesem Zeitpunkt einen Pegel von 0,88 Promille.

Um zu verhindern, dass der Mann in diesem Zustand sein Auto bewegt, wurden

Schlüssel und Führerschein „einkassiert“ – der 25-Jährige kann sich beides auf

der Dienststelle abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

Im weiteren Verlauf des Nachtdienstes unterzog eine Streife gegen 3.50 Uhr in

der Friedenstraße einen Fahrradfahrer einer Kontrolle. Der 34-Jährige händigte

den Beamten eine kleine Menge Cannabis aus. Er muss mit einer Strafanzeige

rechnen. |cri

Vorsicht bei Privatverkäufen via Internet

Kaiserslautern (ots) – Wegen Betrugs hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am

Dienstag bei der Polizei Strafanzeige erstattet. Er hatte über eine bekannte

Internet-Plattform sein Laptop zum Verkauf angeboten. Vergangene Woche meldete

sich ein Interessent und man einigte sich auf einen Preis. Der 19-Jährige

verschickte daraufhin das Laptop an die vereinbarte Adresse.

In den folgenden Tagen stellte er jedoch fest, dass auf seinem Konto kein Geld

einging. Weil er den „Käufer“ nicht mehr erreicht, entschloss sich der

19-Jährige am Dienstag dazu, die Polizei einzuschalten. Die Ermittlungen laufen.

Die Internetseite der Präventionsexperten der Polizei (ProPK) bietet

umfangreiche Tipps zum Thema „E-Commerce“ (Onlinehandel) – sowohl für Käufer als

auch für Verkäufer. Mehr darüber unter: https://s.rlp.de/P470Y |cri

Personenkontrollen bei Fußstreife

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife in der Innenstadt haben

Polizeibeamte am Dienstagmittag mehrere Personenkontrollen durchgeführt.

Unter anderem zogen gegen 13 Uhr drei junge Männer am Willy-Brandt-Platz die

Aufmerksamkeit der Streife auf sich. Als sich die Beamten dem Trio näherten,

ließ einer der Männer einen Joint zu Boden fallen. Bei der weiteren Überprüfung

stellte sich heraus, dass alle drei Männer Drogen bei sich hatten. Nähere

Angaben wollte allerdings keiner von ihnen dazu machen.

Die gefundenen Substanzen (Cannabis und Marihuana) wurden sichergestellt und

gegen alle drei Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren Strafverfahren wegen

Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Eine weitere Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener, die im Laufe des

Nachmittags auffiel, musste auf das Alkoholverbot am Willy-Brandt-Platz

hingewiesen werden.

Außerdem wurden die Polizisten während ihrer Streife am späten Nachmittag auf

ein Pärchen aufmerksam, das sich – ohne Kinder – auf dem Kinderspielplatz in der

Kanalstraße aufhielt. Da der Mann und die Frau das 14. Lebensjahr bereits

deutlich überschritten hatten – beide waren 23 – wurden sie des Spielplatzes

verwiesen. Ihre Personalien wurden notiert und an die Ordnungsbehörde gemeldet,

die in eigener Zuständigkeit über ein mögliches Ordnungswidrigkeitsverfahren

entscheiden kann. |cri

Abschließen nicht vergessen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Dass man nicht „vergessen“ sollte, sein Auto

abzuschließen, mussten am Dienstag mehrere Personen aus Weilerbach lernen. Sie

meldeten der Polizei, dass verschiedene Gegenstände aus ihren Pkws entwendet

wurden. Die Wagen waren zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 6:30 Uhr in den

Straßen „Im Weidengarten“ und „Zum Geißrech“ abgestellt. Alle Geschädigten gaben

an, dass sie ihre Autos nicht ordnungsgemäß zu verschlossen hatten. Deshalb:

Autos unbedingt immer verschließen – egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten

oder mehrere Stunden abgestellt wird! Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter

der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |elz

Glimpflich ausgegangen

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein

Unfall am Dienstagnachmittag in der Slevogtstraße. Hier kam es gegen 14.30 Uhr

zu einem Zusammenstoß zwischen einem 7-jährigen Jungen auf einem Fahrrad und

einem Auto. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der Autofahrer aus Richtung

Käthe-Kollwitz-Straße und fuhr in Richtung Feuerbachstraße, als der Junge mit

seinem Fahrrad von links aus einem Hauszugang kam und unvermittelt auf die

Fahrbahn der Slevogtstraße fuhr. Der 7-Jährige war offenbar mit seinem Rad auf

die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Er prallte mit seinem Rad

gegen die Front des Pkw. Glück im Unglück: Der junge Radler zog sich nur

Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus

gebracht. Es entstand lediglich leichter Sachschaden am Pkw und am Fahrrad. |elz

Fahrrad weg – Schloss unbeschädigt

Kaiserslautern (ots) – Nur noch das Schloss ihres Fahrrads hat eine Frau aus dem

Stadtgebiet am Dienstag in der Bismarckstraße gefunden. Das Mountainbike selbst

ist verschwunden.

Wie die 38-Jährige gegen Mittag der Polizei meldete, hatte sie ihr Fahrrad am

Vormittag gegen 9.20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 4 abgestellt und mit einem

Schloss am Regen-Fallrohr des Gebäudes gesichert. Als sie zwei Stunden später

zurückkam, hing nur noch das Schloss am Fallrohr, das Bike war weg.

Wie es den Tätern gelang, das Schloss zu öffnen, ist unklar – es blieb

unbeschädigt.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Damen-Mountainbike der Marke

Scott mit weißem Rahmen und silber-pinkfarbener Aufschrift, dunklem Lenker und

weiß-schwarzen Griffen. Es hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat, oder

die wissen, wo das Mountainbike jetzt steht, werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 – 2150, zu melden. |cri

Wer hat den Mercedes gestreift?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstagvormittag

aus der Ludwig-Waldschmidt-Straße gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer

hat hier einen geparkten Mercedes Viano gestreift und beschädigt – ohne den

angerichteten Schaden zu melden, fuhr er davon. Die Polizei sucht Zeugen und

bittet um Hinweise!

Wann genau der Kleintransporter beschädigt wurde, ist unklar. Der Fahrer konnte

lediglich angeben, dass er den Wagen vor einer Woche, am 4. August,

ordnungsgemäß und unversehrt am rechten Fahrbahnrand abgestellt hat. In den

folgenden Tagen wurde das Fahrzeug nicht benutzt. Dadurch fiel der Schaden auf

der Fahrerseite – die zur Straße hin stand – erst am Dienstag auf.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 gern entgegen. |cri

Brand in Keller entdeckt

Kaiserslautern (ots) – Zwei zufällig an einem Wohnhaus vorbeikommende Jogger

haben gestern Nachmittag einen Brand gemeldet. Die beiden Männer bemerkten

Rauch, der aus dem Keller eines Einfamilienhauses auf dem Lämmchesberg aufstieg.

Sie alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Kellerraum in Flammen. Die

Feuerwehr löschte den Brand.

Der 33-jährige Bewohner des Anwesens wurde wegen des Verdachts auf eine

Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber später

wieder verlassen. Andere Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist unklar. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht

fest. Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhm

Bargeld aus Auto gestohlen

Weilerbach (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Pkw

aufgebrochen. Der Wagen war in der Eichendorffstraße geparkt. Die Täter schlugen

ein Seitenfenster ein und durchsuchten das Fahrzeug. Der Besitzer nutze den

Aschenbecher zur Aufbewahrung von Kleingeld. Die Diebe entwendeten einen

zweistelligen Bargeldbetrag. An dem Auto entstand Sachschaden in noch

unbekannter Höhe. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei sicherte

Spuren. |mhm