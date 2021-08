Lkw-Scheibe beschädigt

Burghaun – Ein Lkw-Fahrer bemerkte, während seiner Pausenzeit auf einem Rasthof an der A7, am Mittwoch (11.08.), gegen 1:30 Uhr, ein lautes Geräusch. Bei einer Nachschau stellte der Mann fest, dass Unbekannte die Beifahrerscheibe seines Lkw zu Bruch gebracht hatten. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 250 Euro.

Zelte beschädigt

Hilders – Unbekannte beschädigten am frühen Mittwochmorgen (11.08.) mehrere Abspannseile auf einem Zeltplatz im Buschschirmweg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 10 Euro.

Einbruch

Fulda – Durch Einschlagen eines Fensters brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (10.08.) in ein Bürogebäude in der Eigilstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Versuchter Diebstahl

Hünfeld – Zwei Unbekannte versuchten am Dienstag (10.08.) in einem mitgeführten Rucksack mehrere Lebensmittel aus einem Geschäft in der Straße „Niedertor“ zu entwenden. Aufmerksame Zeugen bemerkten den geplanten Diebstahl und probierten die Täter im Kassenbereich festzuhalten. Dabei konnte den Tätern – denen die Flucht schließlich gelang – das gepackte Diebesgut samt Rucksack entrissen werden. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

circa 30 Jahre alt

etwa 180 Meter groß

schlank

trug zur Tatzeit einen Pullover und eine Jeans (Kapuze über den

Kopf gezogen)

Täter 2:

männlich

circa 18 Jahre alt

etwa 170 Meter groß

Schlank

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Pedelec-Fahrer gestürzt, Verursacher flüchtet mit PKW

Rasdorf – Ein silberner PKW-Kleinwagen mit FD- Kennzeichen befuhr am Dienstag gg. 12:45 Uhr die K 124 aus Ri. Setzelbach kommend in Ri. Haselstein. An einer Steigung überholte er mit zu geringem Abstand zwei Pedelecs. Der 41 jährige Fahrer aus dem Wartburgkreis, der hinten fuhr, verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Auf Grund des getragenen Helmes, der beim Sturz beschädigt wurde, konnten schwerere Verletzungen vermieden werden. Er wurde durch einen RTW zur Überwachung ins Helios-Krankenhaus nach Hünfeld verbracht. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652-96580.

Wahlplakate entwendet

Romrod – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (02.08.) bis Sonntag (08.08.) circa 15 Wahlplakate. Ein Wahlplakat wurde zudem in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden der Taten beläuft sich auf etwa 280 Euro.

Einbruch in gewerbliches Objekt

Antrifftal – Ein gewerbliches Objekt in der Straße „Am Stausee" wurde am frühen Mittwochmorgen (11.08), in der Zeit zwischen 0:15 Uhr und 5:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln mehrerer Türen verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten, aus denen sie einen Tresor samt Inhalt entwendeten. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Verkehrsunfallgeschehen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld / Kirchheim – Kirchheim – Am Montag, 09.08.2021, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 57jähriger Fahrer eines Citroen aus Taunusstein die Schwimmbadstraße und wollte an der Einmündung in die Hauptstraße nach links einbiegen. Eine 40jährige Fahrerin eines VW Polo aus Kirchheim befuhr die Hauptstraße aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Schwalmstadt. Beim Einfahren übersah der Fahrer aus Taunusstein den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4500 Euro.

Bad Hersfeld – Am Sonntag, 08.08.2021, von 12:00 – 14:15 Uhr, parkte ein 24jähriger Fahrer eines Skoda Octavia auf dem Parkplatz vor der Gaststätte Klosterbrunnen in der Straße Zur Linde. Später bemerkte er, dass die vordere linke Stoßstange verkratzt ist. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen VW Golf GTI mit Kennzeichen KS-??. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Bad Hersfeld – Am Sonntag, 08.08.2021, gegen 22:05 Uhr, kam ein 43jähriger Mann aus Bad Hersfeld von der Eichhofstraße und schob sein unbeleuchtetes Fahrrad über die Fußgängerfurt der Berliner Straße in Richtung Hainstraße. Die LZA war außer Betrieb. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Berliner Straße und wollte nach links in die Hainstraße einbiegen. Dabei übersah er den Fußgänger und erfasste diesen auf der Fußgängerfurt. Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher entfernte sich in Richtung Eichhofstraße, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen evt. 5er BMW gehandelt haben.

Kirchheim – Am Sonntag, 08.08.2021, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 35jähriger Fahrer eines VW Golf aus Kirchheim die K 32 aus Richtung Industriestraße kommend in Richtung Hauptstraße. Eine 27jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Abensberg befuhr die Hauptstraße undwollte an der Einmündung zur BAB5/7 nach links abbiegen. Dabei übersah sie die Fahrerin aus Kirchheim und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Hohenroda – Am Samstag, 07.08.2021, gegen 10:00 Uhr, lief ein 85jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem Rollator auf dem Bürgersteig der Ellerstraße. Ein 35jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Hohenroda fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn, als der Mann mit seinem Rollator in diesem Moment über den Bürgersteig von links kommend querte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Mann zu Boden stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 120 Euro.

Verkehrsunfallgeschehen

Rotenburg – Am 09.08.21, 20.05 Uhr, befuhr ein Rotenburger Radfahrer mit seinem Mountainbike den Rad- /Gehweg von der Bürgerstraße kommend und wollte die LZA für Fußgänger in Richtung Lindenstraße queren. Ein Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr mit seinem Opel-Corsa die Straße „Brücke der Städtepartnerschaften“ in Richtung Stadtmitte. Die Verkehrsampel zeigte für den Pkw-Fahrer „Grün“. Als der Opel-Fahrer den Fußgängerüberweg bereits zwei Drittel überfahren hatte, fuhr der Radfahrer los ohne auf die für ihn rot zeigende Verkehrsampel zu achten. Dieser stieß mit dem vorderen Rad gegen den rechten hinteren Stoßfänger des Pkw. Der Radfahrer kam zu Fall, wurde aber nicht verletzt. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gesamtschaden ca. 500 Euro.

Ein Rotenburger parkte seinen weißen Opel-Astra am 07.08.21, in der Zeit von 17.00 -23.00 Uhr, auf dem Parkplatz der Rodenberg-Alm in der Heinz-Meise-Straße. Als er gegen 23.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung bzw. Eindellung, Kratzer am Kotflügel und an der Tür hinten rechts fest. Schaden ca. 1.200 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.