Hoher Schaden durch Vandalismus in Parkhaus, Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg, 05.08.2021, 11.00 Uhr bis 10.08.2021, 14.40 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen verursachten Unbekannte in einem Bad Homburger Parkhaus einen Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Tat ereignete sich zwischen letztem Donnerstag und dieser Woche Dienstag im Seedammweg. Vandalen begaben sich in das Parkhaus der dortigen Therme und beschädigten eine dreistellige Anzahl an Deckenleuchten. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 11.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

VW Polo aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Lange Meile, 05.08.2021, 18.00 Uhr bis 10.08.2021, 13.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Gonzenheim wurde im Verlauf der letzten Tage ein Pkw aufgebrochen. Der VW Polo war von Donnerstag bis Dienstag in der „Lange Meile“ geparkt, als Unbekannte eine Scheibe des Fahrzeugs unter Zuhilfenahme eines Steins zerstören, wobei ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Kleinwagen nichts entwendet. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Händlerkennzeichen gestohlen,

Friedrichsdorf, Köppern, Wiener Straße, 09.08.2021, 20.30 Uhr bis 10.08.2021, 07.30 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Köppern wurde in der Nacht zum Dienstag ein Satz Kennzeichenschilder von einem geparkten Fahrzeug entwendet. Der VW Transporter war in der Wiener Straße abgestellt, als jemand die daran befestigten Händlerkennzeichen abmontierte. Die gestohlenen Schilder tragen das rote Kennzeichen „HG-06445“. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Von Fahrbahn abgekommen,

Königstein im Taunus, Altenhainer Straße, 10.08.2021, gg. 11.35 Uhr

(pa)Am Dienstag musste in Königstein eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 21-jährige Frau befuhr mit ihrem Toyota gegen 11.35 Uhr die Altenhainer Straße aus Richtung B 8 kommend in Fahrtrichtung B 455, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Kleinwagen fuhr in den Straßengraben, wobei ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Die Fahrerin erlitt einen Schock, weshalb der Rettungsdienst sie in eine Klinik brachte. Ihr Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Mutmaßliche Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn war in diesem Fall offenbar das Bedienen des Navigationsgeräts während der Fahrt. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmenden, für solche und vergleichbare Eingaben unbedingt einen Stopp einzulegen. Auch bei einem vermeintlich kurzen Blick weg von der Fahrbahn, legt man bei üblicher Geschwindigkeit bereits eine nicht unbeträchtliche Strecke „blind“ zurück.