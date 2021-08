Darmstadt

Darmstadt: Unbekannter flüchtet mit E-Bike / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Nachdem ein bislang unbekannter Mann am späten Dienstagabend

(10.8.) ein blau-schwarzes E-Bike auf dem Luisenplatz entwendet hat und damit

flüchtete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Besitzer hat das E-Bike des Herstellers „Moskow“ an einem Fahrradständer im

Bereich eines Cafés mit einem Schloss gesichert. Gegen 23 Uhr gelang es dem

Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt das Rad zu entwenden. Insgesamt wird der

Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Der Flüchtige soll um die 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug ein

blaues T-Shirt, eine graue kurze Hose und hatte Zehentrenner an. Sein Alter

wurde auf 40 Jahre geschätzt. Er soll laut Zeugen einen korpulenten Körperbau

gehabt haben.

Wer Hinweise zum Sachverhalt oder zum Aufenthaltsort des Bikes geben kann, wird

gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt: Brand auf Gartengrundstück / Gartenhütte niedergebrannt / Polizei erbittet Hinweise

Darmstadt – Am Dienstagabend (10.08.) gegen 20.15 Uhr wurde durch Anwohner

gemeldet, dass am nördlichen Ende des Carsonweges in Darmstadt-Kranichstein eine

Gartenhütte auf einem Gartengrundstück brennen würde. Der hinzugezogene

Waldbrandzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt und die freiwillige Feuerwehr

Arheilgen konnten den Brand schnell löschen. Ein Bretterverschlag auf einer

angrenzenden Parzelle wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen,

Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr auf der angrenzenden Bahnlinie bestanden

aber zu keinem Zeitpunkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend

Euro. Die Brandursache konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden, so dass

der Brandort von Beamten des 1. Polizeireviers Darmstadt abgesperrt und am

Folgetag der Kriminalpolizei zwecks weiterer Ermittlungen übergeben wird. Die

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung der

Brandursache dienen können.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf/ Mörfelden: Falscher Polizist festgenommen – 46-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Eine 77 Jahre alte Frau aus Mörfelden hat am Dienstag (10.08.) clever reagiert, als sie von einem falschen Polizisten angerufen wurde, indem sie umgehend die richtige Polizei verständigt hat. Im Rahmen der Fahndung konnte letztendlich ein 46 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen festgenommen werden, der dringend tatverdächtig ist, als Teil einer organisierten Bande, als Geldabholer tätig gewesen zu sein.

Mit der alt bekannten Masche, dass angeblich Kriminelle an das Hab und Gut der Frau wollten, gab der Anrufer den Rat, die Wertsachen in Sicherheit zu geben. Dafür sollte extra jemand geschickt werden, der Schmuck, Gold und Geld im Gegenwert von etwa 30.000 Euro in Verwahrung nehmen sollte. Glücklicherweise scheiterte dieses perfide Vorhaben, weil die Frau den Braten gerochen hat und zeitnah die richtige Polizei informierte.

Bei der Übergabe der Tasche, wurde der Tatverdächtige festgenommen. Bis es zur Festnahme um kurz vor 17 Uhr gekommen war, haben die Täter ab der Mittagszeit zahlreiche Telefonate mit der Seniorin geführt. Diese dienten in ersten Linie dazu, um abzuklären, ob die Frau nicht doch noch jemand verständigt.

Der 46-Jährige wurde am Mittwoch (11.08.) einem Haftrichter beim Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragten Haftbefehl vollzog und den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt schickte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren Hintermännern dauern derweil an.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Geschehen und weil in den vergangenen Tagen die flutartige Welle der dreisten Anrufe nicht abzureißen scheinen, warnt die Polizei erneut eindringlich:

Beenden Sie sofort das Gespräch, sobald nach Geld, Wertsachen

oder persönlichen Geldverstecken gefragt wird!

oder persönlichen Geldverstecken gefragt wird! Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an fremde

Personen!

Personen! Melden Sie sich sofort bei ihrer Polizei!

Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu gelangen, können Sie sich überlegen, ob es für Sie wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse eingetragen zu bleiben. Mit diesen Parametern arbeiten viele Betrüger, weil sie wissen, dass überwiegend ältere Menschen so in den Telefonbüchern registriert sind.