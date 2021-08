Einbruch in Landmaschinenhandel

Zwischen Dienstagabend 18.30 Uhr und Mittwochmorgen 06.50 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Landmaschinenhandels in Bischhausen eingebrochen und haben dabei einen Tresor mit Bargeld und mehreren Fahrzeugbriefen entwendet. Die Kriminalpolizei in Eschwege hat jetzt die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet in der Sache um Hinweise.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter zunächst Zugang zu dem Firmengelände im Steinweg und gelangten hier über die Gebäuderückseite gewaltsam in den Werkstattbereich, indem sie eine verschlossene Tür aufbrachen. Im Gebäudeinneren durchquerten die Täter letztlich mehrere Räume und stahlen hier einen großen, beigefarbenen Standtresor (Maße ca. 60x80x80 cm) in welchem sich u.a. mehrere Fahrzeugbriefe und ein Bargeldbetrag in vermutlich 5-stelliger Höhe befanden.

Die Täter eigneten sich darüber hinaus aus einem Schlüsselkasten auch noch mehrere Fahrzeugschlüssel an. Letztlich benutzten die Täter dann ein Fahrzeug der geschädigten Firma mit dem zugehörigen Originalschlüssel aus dem Schlüsselkasten, um den geklauten Tresor vom Firmengelände abzutransportieren.

Das von den Tätern bei der Tatausführung benutzte Kraftfahrzeug der Landmaschinenfirma, ein weißer Lkw-Sprinter mit Firmenlogo, konnte später in der Ortslage von Bischhausen in der Straße Lehmkaute am Fahrbahnrand in Richtung Kirchhosbach abgestellt aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Interessant wäre insbesondere, ob Anwohnern von Bischhausen im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche oder verdächtige Fahrzeugbewegungen im Bereich Lehmkaute bzw. auch außerhalb der Ortslage in Richtung Kirchhosbach aufgefallen sind.

Hinweise in dieser Sache werden unter der Nummer 05651/925-0 entgegengenommen.

Polizei Sontra

Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss fährt auf Pkw auf

Am Dienstagnachmittag gegen 16.25 Uhr ist ein 49-jähriger Lkw-Fahrer auf der B 27 zwischen Hoheneiche und Wichmannshausen, kurz vor dem dortigen Kreisel, auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Die Polizei Sontra, die zu Unfallaufnahme hinzugezogen wurde, stellte bei dem aus Litauen stammenden Lkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte schließlich Gewissheit und ergab dann einen Wert von über 4 Promille. Der 49-jährige Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Zudem nahmen die Beamten den Zündschlüssel des Lkw in Verwahrung und erhoben bei dem 49-Jährigen noch eine Sicherheitsleistung. An dem beteiligten Pkw, der von einer 63-jährigen Frau aus Sontra gefahren wurde, entstand ein Heckschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Lkw blieb bei dem Unfall ohne nennenswerten Schaden. Der 49-jährige Lkw-Fahrer muss sich nun wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten.

Polizei Witzenhausen

Radlader und Ackerschlepper kollidieren auf Wirtschaftsweg; Schaden 900 Euro; Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte

Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben gestern Mittag Ermittlungen aufgenommen, nachdem es auf einem Wirtschaftsweg zwischen Hundelshausen und Rückerode zu einem Verkehrskonflikt gekommen war, der mit einer Beschädigung an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine (Ackerschlepper) geendet hatte. Gegen 12.20 Uhr hatte ein 56-Jähriger aus Dünwald (UH-Kreis) mit einem Radlader den besagten Wirtschaftsweg von Hundeslhausen in Richtung Rückerode gefahren, als dem Mann auf dem schmalen Weg ein 46-Jähriger aus Staufenberg mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge konnten aufgrund der engen Örtlichkeit nicht einfach ungehindert aneinander vorbeifahren. Letztlich sollen die beiden Fahrzeuge jedoch die Engstelle passiert haben, wobei es zu einer Beschädigung am Räumschild der landwirtschaftlichen Zugmaschine gekommen ist, verursacht durch die Baggerschaufel des Radladers. Der Schaden an dem Ackerschlepper wird auf ca. 900 Euro beziffert. Nach dem Vorfall hatte der 56-Jährige mit dem Radlader die Fahrt offenbar fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mittlerweile stehen die Unfallbeteiligten fest, die Angaben zum Unfallhergang gehen bei den beiden Männern jedoch auseinander. Genaueres müssen jetzt die weiteren Ermittlungen und die Befragung von Zeugen ergeben. Bei dem 56-Jährigen besteht in dem Fall der Verdacht der Verkehrsunfallflucht, gegen den 46-Jährigen wird wegen Verdacht der Nötigung ermittelt.

Polizei Eschwege

Unwetter; L 3244 zwischen Aue und Wanfried teilweise blockiert

Die teils gewitterartigen Witterungsbedingungen führten am Dienstagabend auf der L 3244 zwischen Wanfried und Aue zu einem Erdrutsch. Dadurch wurde ein Großteil der Fahrbahn blockiert, sodass die zuständige Straßenmeisterei verständigt werden musste. Die mit Erd-und Geröllmassen blockierte und stark verschmutzte Fahrbahn musste letztlich mit Radladern wieder frei geräumt werden, um die Straße für den Verkehr wieder uneingeschränkt passierbar zu machen. Die Arbeiten dauerten dabei inklusive Absicherung der Gefahrenstelle und des Aufstellens von Warnschildern von etwa 23.30 bis ca. 03.30 Uhr.

Wildunfall

Bei einem Wildunfall auf der L 3239 zwischen Kammerbach und Orferode entstand am Mittwoch gegen 00.50 Uhr ein Schaden von 2500 Euro am Auto eines 45-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Der Mann hatte ein Reh erfasst, welches nach dem Zusammenstoß wieder im Wald verschwand.

Unfall durch Missachtung der Vorfahrt; Schaden 2500 Euro

Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Heiligenstadt einen Unfall verursacht, als er in Bad Sooden-Allendorf einem 85-jährigen Autofahrer aus der Kurstadt die Vorfahrt nahm. Der 36-Jährige wollte von der Wahlhauser Straße aus Richtung Wahlhausen kommend nach rechts in Richtung Nordbrücke (Sooden) abbiegen. Hierbei übersah er dann den 85-Jährigen, der von der Wahlhauser Straße aus Richtung Kirchstraße kommend, dem Verlauf der Vorfahrtsstraße seinerseits nach links in Richtung Nordbrücke (Sooden) folgen wollte. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Pkw zusammen, wodurch insgesamt ein Schaden von 2500 Euro entstand.

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Einen unbeobachteten Moment nutzen unbekannte Diebe aus, um einer 62-jährigen Frau aus Waldkappel die Geldbörse aus dem Einkaufswagen zu stehlen. Die Geschädigte befand sich am Montag gegen 13.00 Uhr im Aldi-Markt in Wehretal-Reichensachsen zum Einkaufen und hatte ihre Geldbörse in einer Tasche im Einkaufswagen deponiert. Ohne dass die Frau es bemerkte, griffen die Täter zu. Den Verlust ihrer Brieftasche, in der u.a. der Führerschein, diverse Dokumente, Ausweise und Kreditkarten enthalten waren, bemerkte die Frau erst an der Kasse. Den Stehlschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 730 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Ortslage von Kammerbach in der Straße „Am Dorfteich“ einen Schaden von 150 Euro angerichtet. Die Täter beschmierten am Feuerwehrgerätehaus eine Fensterscheibe und ein Fensterbrett, sowie die Sitzfläche einer aufgestellten Sitzbank mittels eines Permanentmarkers. Hinweise nimmt die Polizei Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; Schaden 1000 Euro

Gegen 10.45 Uhr sind am Dienstag in der Ortslage von Ringgau-Netra zwei Pkw kollidiert. Ein 29-Jähriger aus Hilter (am Teuteburger Wald) war auf den vorausfahrenden Pkw eines 47-Jährigen aus Passau aufgefahren, der von der Landstraße/B 7 nach links in Richtung Am Roten Rain/Am Kalkofen abbiegen wollte. Dies hatte der 29-Jährige offenbar zu spät erkannt. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Hessisch Lichtenau

Fahrt unter Drogeneinfluss; 21-Jähriger muss sich Blutentnahme unterziehen

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in der Himmelsbergstraße in Hessisch Lichtenau, kontrollierten Beamte der Polizei in Hessisch Lichtenau einen ortsansässigen 21-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad (Mokick). Wegen des Verdachts auf berauschende Mittel, führten die Beamten mit dem jungen Mann einen Drogentest durch, der positiv auf Opiate ausfiel. Daraufhin musste sich der 21-Jährige im Anschluss auch einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Wildunfall

Auf der B 487 zwischen Hessisch Lichtenau und Retterode hat ein 25-jähriger Autofahrer aus Köln am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Am Auto des Mannes entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von 1000 Euro.