Brand in Metzgerei in Ihringshausen: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Fuldatal (Landkreis Kassel): Am heutigen Mittwochmorgen wurden Polizei und Feuerwehr gegen 7:20 Uhr nach Fuldatal-Ihringshausen zu einem Brand in einer Metzgerei in der Veckerhagener Straße, gegenüber dem Pfingstweg, gerufen. Dieser war aus noch unbekannten Gründen in der Küche des Fleischereifachgeschäfts ausgebrochen. Die anwesenden Mitarbeiter der Metzgerei, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs die Öffnung des Geschäfts vorbereiteten, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 75.000 Euro. Zudem müssen alle Lebensmittel, die sich in den durch Rauchgasen betroffenen Räumen befanden, vernichtet werden. Dieser Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle am heutigen Vormittag aufgesucht. Wie sie berichten, haben sich bisher keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit das Feuer ausgelöst hatte, ist nun Gegenstand ihrer weiteren Ermittlungen.

GPS-Tracker führt zu gestohlenem Mountainbike in Keller: Polizei findet weiteres Diebesgut

Kassel-Mitte und Nord: Nachdem einem 43-jährigen Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag sein hochwertiges Fahrrad in der Kasseler Innenstadt gestohlen wurde, führte ein angebrachter GPS-Tracker am gestrigen Dienstag zum Auffinden des Mountainbikes im Kellergeschoss eines Wohnblocks in der Kasseler Nordstadt. Zudem entdeckten die Polizisten der für Straßenkriminalität zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei dort noch neun weitere, teils hochwertige Fahrräder, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Zwei Räder wurden nach bisherigen Ermittlungen in Kassel gestohlen. Die Zuordnung der weiteren sichergestellten Fahrräder dauert noch an.

Bemerkt hatte der 43-jährigen Mann aus Kassel das Fehlen seines Mountainbikes vor einem Wohnhaus im „Königstor“ am Samstagmorgen gegen 10 Uhr. Nur das geknackte Zahlenschloss, mit dem das Fahrrad angeschlossen war, fand er noch vor. Was der unbekannte Täter nicht wissen konnte: Das Mountainbike im Wert von knapp 3.000 Euro war mit einem versteckten GPS-Tracker ausgerüstet, der dem Fahrradbesitzer Standortmeldungen auf dem Handy anzeigte. Er erstattete am Montag bei der Polizei eine Anzeige, woraufhin die Beamten der EG 4 die Ermittlungen aufnahmen und das weitere Vorgehen mit dem 43-Jährigen besprachen. Das Signal des Senders führte die Beamten schließlich gemeinsam mit dem Mann in das Kellergeschoss des Hauses nahe des Holländischen Platzes, wo sie das gestohlene Mountainbike und die weiteren Fahrräder unter einer Plane fanden. Sein Fahrrad konnte der glückliche Besitzer direkt wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen, wer die Räder gestohlen und in dem Keller abgestellt hat, dauern an.

Scheibenwischer an geparkten Autos abgerissen: Betrunkene Randaliererin muss ins Gewahrsam

Kassel-Bettenhausen: Eine betrunkene Frau hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Kassel-Bettenhausen die Polizei auf den Plan gerufen. Die 42-Jährige aus Kassel war gegen 2 Uhr durch die Osterholzstraße gezogen und hatte an geparkten Autos gegen Spiegel geschlagen sowie Scheibenwischer abgerissen. Anwohner waren durch laute Geräusche auf die Randaliererin aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Gleichzeitig folgten die Zeugen der Frau unauffällig und behielten sie im Blick, bis wenige Minuten später die Streifen des Polizeireviers Ost eintrafen und für die 42-Jährige die Handschellen klickten. Sie stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest war ihr nicht mehr möglich. Die aggressive und bereits hinreichend polizeibekannte Frau, die die Polizisten fortlaufend beleidigte, brachten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung in die Zellen des Polizeigewahrsams. Da drei geparkte Autos beschädigt wurden, muss sich die 42-Jährige nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Darüber hinaus leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Beleidigung gegen sie ein.

Auto überschlägt sich auf A 44: Fahrer schwer verletzt

A 44/ Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein schwerer Unfall ereignete sich am gestrigen Dienstagabend auf der A 44 bei Baunatal im Landkreis Kassel. Ein 50-Jähriger aus Viersen (Nordrhein-Westfalen) hatte dort vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Audi Q5 verloren und sich mit dem Wagen überschlagen. Der Pkw wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Ersthelfer hatten den 50-jährigen Fahrer aus dem Wrack geborgen. Er wurde nach bisherigen Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen 20:30 Uhr. Der 50-Jährige war auf der A 44 in Richtung Kassel unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Wilhelmshöhe und dem Kreuz Kassel-West verlor er beim Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über das Auto und stieß gegen die Seitenleitplanke. Anschließend überschlug sich der Pkw, rutschte über den Grünstreifen neben der Autobahn und prallte gegen einen Betonsockel für ein Baustellenschild und eine Notrufsäule. Den Totalschaden an dem Audi Q5 beziffern die Autobahnpolizisten auf etwa 60.000 Euro. Weitere 9.000 Euro schlagen für die beschädigten Leitplankenfelder, die Notrufsäule und das Baustellenschild zu Buche.

Rund 1 ½ Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle, bis schließlich alle Fahrstreifen in Richtung Kassel wieder frei waren.