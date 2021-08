Vier Verletzte beim Brand einer Lagerhütte auf der Orber Straße in Fechenheim.

Feuerwehr Frankfurt am Main

Heute Mittag hat gegen 12:45 Uhr auf einem Firmengelände in Fechenheim in einer als Lagerraum dienenden Hütte diverses Lagergut gebrannt. Bei dem Versuch das Feuer mit tragbaren Feuerlöschern zu bekämpfen, haben sich insgesamt vier Mitarbeiter der betroffenen Firma Verletzungen durch Rauchgase zugezogen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort zunächst behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte von den Kräften der Berufsfeuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz, an dem insgesamt 24 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst beteiligt waren, beendet werden.

Frankfurt-Innenstadt: Dealer festgenommen und Drogenversteck ausgehoben

Frankfurt (ots) – (ro) Eine Kontrollaktion des Zivilkommandos des 1.

Polizeireviers mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei führte gestern

(10.08.2021) zu mehreren Festnahmen nach Drogenhandel im Bereich der

Konstablerwache.

In der kurzen Zeitspanne von 18.20 Uhr bis 18.30 Uhr beobachteten die Beamtinnen

und Beamten einen 42-Jährigen dabei, wie dieser in zwei verschiedenen Fällen

Haschisch an einen 25-Jährigen und einen 21-Jährigen verkaufte. Alle Personen

wurden festgenommen. Auch das Drogenversteck des Dealers mit weiteren 25 Gramm

Haschisch konnte im Anschluss aufgefunden werden.

Die Betäubungsmittel sowie das Bargeld in Höhe von 170 Euro wurden

sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden

Käufer wieder entlassen. Der Dealer, welcher über keinen festen Wohnsitz

verfügt, wurde in die Haftzellen des Polizeigewahrsams eingeliefert und wird

heute dem Haftrichter vorgeführt. Erst im letzten Monat war er nach einer

Freiheitsstrafe wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Ermittlungen

dauern an.

Frankfurt-Westend: Festnahmen nach Pkw-Diebstahl und Unfallflucht

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 10. August 2021, gegen 22.15 Uhr, wurde

der Polizei ein Unfall im Reuterweg gemeldet. Demnach war ein Skoda Fabia dort

gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt und die beiden Insassen des Fabia hatten

danach die Flucht ergriffen.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen im Rothschildpark

angetroffen und aufgrund passender Personenbeschreibung festgenommen werden. Bei

ihnen handelt es sich um einen 41-jährigen wohnsitzlosen Mann und seine

22-jährige Begleiterin aus Friedberg. Der 41-Jährige führte bei seiner Festnahme

noch ein mobiles Navigationssystem und einen Pullover mit sich. Beide

Gegenstände stammten aus dem entwendeten Fabia und konnten später ihrem Besitzer

wieder übergeben werden. Vermutlich hatten die beiden tatverdächtigen Personen

den Fabia nur kurze Zeit vor dem Unfall im Gärtnerweg gestohlen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Bockenheim: Angreifer in die Flucht geschlagen

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 37-jährige Frankfurterin war am Sonntag, den 8.

August 2021, gegen 02.30 Uhr, zu Fuß auf dem Nachhauseweg durch die Werrastraße.

Der Frau folgte ein bislang unbekannter Mann, der sie in einen Hausflur drängte

und dabei versuchte, sie unsittlich zu berühren. Mit mehreren Tritten in den

Unterleib gelang es der Frau, sich der Angriffe zu erwehren und den Täter in die

Flucht zu schlagen.

Der Mann wird beschrieben als 35-40 Jahre alt und 170-173 cm groß.

Südasiatisches Erscheinungsbild, schwarze, kurze Haare, dunkle Augenfarbe. Trug

eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung und eine gelbe Daunenjacke.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer

069/755-51399.

Frankfurt-Heddernheim: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben in

der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. August 2021) einen 20-Jährigen an der

U-Bahn-Station Römerstadt ausgeraubt. Die beiden konnten wenig später von der

Polizei festgenommen werden.

Gegen etwa 1.20 Uhr hielt sich der 20-jährige Geschädigte an der

U-Bahn-Haltestelle Römerstadt auf, als sich ihm die späteren Beschuldigten, 14

und 15 Jahre alt, auf einem E-Scooter näherten. Unvermittelt forderte der

14-Jährige von diesem Bargeld ein, dessen Herausgabe der 20-Jährige zunächst

verweigerte. Ein darauffolgender Faustschlag des 14-Jährigen gegen den Brustkorb

des Geschädigten entfaltete entsprechende Wirkung. Der 20-Jährige ging zu Boden

und zeigte nun seine Geldbörse hervor, die der 14-Jährige an sich riss. Nach

Entnahme des Bargeldes warf er diese dem am Boden liegenden Geschädigten zurück.

Zeugen erschienen vor Ort, sodass sich die beiden Jugendliche in der Folge

entfernten, wobei der Jüngere dem 20-Jährigen noch drohte, ihn abzustechen,

sollte er die Polizei verständigen.

Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Beschuldigten in einem Garten von

der Polizei aufgegriffen und festgenommen werden. Bei der Absuche des

Gartengrundstücks konnten zudem eine Feinwaage und ein Messer aufgefunden und

sichergestellt werden. Für die zwei 14- und 15-Jährigen ging es nach der

Festnahme auf ein Polizeirevier. Während der 15-Jährige nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, soll der 14-Jährige heute einem

Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Bundesautobahn 648: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 10. August 2021, kam es auf

der Bundesautobahn 648 zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen ein 25

Jahre alter Motorradfahrer verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem

Motorrad der Marke Honda gegen 20.15 Uhr die Verbindung von der A5 zur A648, aus

Kassel kommend in Fahrtrichtung Frankfurt-Innenstadt, als dieser die Kontrolle

verlor und gegen eine rechtsseitig verlaufende Betongleitwand prallte. Fahrer

und Maschine schleuderten in der Folge nach links gegen die dortige Schutzplanke

der Mittelbegrenzung und kamen auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er trotz

unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen später in einem Krankenhaus

verstarb.

Zwischenzeitlich musste die Fahrbahn aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle

in Richtung Frankfurt gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an. Ein

Gutachter wurde eingeschaltet und das Motorrad sichergestellt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich mit

der Polizei unter der Rufnummer 069/755-46400 in Verbindung zu setzen.