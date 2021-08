Öltank im Dillfeld bei Aßlar entsorgt – SIEHE FOTO

Aßlar – Dillfeld: Nachdem Unbekannte ein 1.100 Liter Öl-Tank in der Nähe der A480 im Dillfeld entsorgten, sucht die Wetzlarer Polizei nach Zeugen.

Am Freitag vergangener Woche (06.08.2021) wurde das Gefäß entdeckt. Unbekannte hatten den Plastik-Behälter an einem der kleinen Seen im Bereich der B277 zwischen Aßlar und Dalheim – parallel der A480 – in der Nähe des dortigen Zubringerkreisverkehrs abgelegt. Vermutlich gelangten die Umweltsünder mit einem Transporter oder Laster über den Kreisverkehr der B277 an diese Stelle und entsorgten das mit wenigen Litern Öl gefüllte Behältnis. Wie lange der Tank dort bereits lag, kann derzeit nicht gesagt werden.

Wer hat die Täter beim Abladen beobachtet?

Wer kann Angaben zur Herkunft des Tanks machen?

Haiger: Felgendiebe schlagen zu –

Von dem Gelände eines Autohändlers in der Erlachstraße ließen Diebe von drei der dort abgestellten Fahrzeuge die kompletten Reifensätze mitgehen. Zwischen Dienstagabend (10.08.2021), gegen 18.00 Uhr und Mittwochmorgen (11.08.2021), gegen 07.15 Uhr suchten sie das Autohaus auf und montierten von einem VW T-Roc, einem Tiguan sowie eine T-Cross sämtliche Räder ab. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf rund 7.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind in dort in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Beim Rewe Ford gedotzt –

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag vergangener Woche (05.08.2021) auf dem REWE-Parkplatz bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr parkte dort ein blauer Ford Focus. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Flüchtige beim Rangieren den Ford hinten auf der Beifahrerseite touchierte und anschließend davonfuhr. Die Reparatur des Schadens wird etwa 1.200 Euro kosten. Die Dillenburger Polizei bittet Zeugen der Karambolage sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Herborn: Parkplatzrempler in der Kallenbach –

Einen Schaden von rund 600 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem auf dem Kallenbachparkplatz abgestellten Skoda zurück. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den grauen Octavia Kombi am Heck der Fahrerseite. Zeugen, die den Unfall am Montag (09.08.2021), zwischen 10.10 Uhr und 10.45 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Einbruch in Langgasse scheitert –

Auf Beute aus einem Strumpfladen hatten es Einbrecher in der Langgasse abgesehen. Die Diebe versuchten vergeblich gewaltsam durch die Eingangstür einzudringen und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom Dienstagabend (10.08.2021), gegen 14.00 Uhr und Mittwochmorgen (11.08.2021), gegen 08.50 Uhr beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Langgasse Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Maskierte fliehen nachts aus Bank-Filiale in Wetzlar bei halsbrecherischer Flucht geklaute Kennzeichen benutzt Dillenburg

—

Wetzlar: Ein Vorfall heute in den frühen Morgenstunden (11.08.2021) an einer Bankfiliale im Karl-Kellner-Ring beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Zwei Maskierte hielten sich im Vorraum auf und flohen vor einer Polizeistreife.

Gegen 02.40 Uhr entdeckte eine Streifenbesatzung die beiden komplett schwarz gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Männer, wie sie die Filiale verließen. Einer der Männer trug eine schwarze Sporttasche, sein Komplize hielt ein Brecheisen in der Hand. Vor der Bank bestiegen sie eine mit einem Fahrer bereitstehende silberfarbene S-Klasse und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit über die Gloelstraße und Spinnereistraße in Richtung B49. Der Streifenwagen konnte dem PS-starken Mercedes nicht folgen.

Die für Wetzlar ausgegeben Kennzeichen an dem Fluchtwagen gehören zu einem weißen Skoda Kodiaq in Garbenheim. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass die Nummernschilder offenbar noch in der Nacht in der Kreisstraße von den Unbekannten gestohlen worden waren.

Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Täter eine sogenannte Geldautomatensprengung in der Bank vorbereiteten.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: