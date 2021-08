Apps wie Uber und Lyft in Amerika sind die Vorreiter von Taxi-Apps.

Sie gibt es in Deutschland nicht, da die Arbeitsgesetze es schwierig machen, Privatpersonen als Fahrer zu nutzen, ohne sie anzustellen. Deshalb gibt es nun die Lösung mit Apps, die professionelle Taxifahrer vermitteln. Das Beste aus beiden Welten. Hier erklären wir, wie das zum Beispiel in Karlsruhe funktioniert.

Die richtige Lösung für jedes Mobilitätsbedürfnis

Anbieter wie Taxi Karlsruhe sind schlau, und gehen mit der Zeit. Nach dem klassischen Anruf beim Taxi-Dienstleister und dem Besuch auf der Website ist die Handhabung von Apps die schnellste und gebräuchlichste für Kunden. Auf www.taxi-karlsruhe.de finden Sie alle Informationen, die Sie zu der App brauchen.

Ziel ist es, für jeden Fahrgast genau den Transport zu bieten, der gebraucht wird. Wie das erreicht wird, zeigen wir mit den Vorteilen von Taxi-Apps.

Vorteile der Taxi-Apps

Sonderwünsche stehen im Vordergrund

Wie überall im Internet ist auch bei der Nutzung der Taxi-App die Personalisierung ganz großgeschrieben. Das gibt ihr einen großen Vorteil gegenüber üblicher Taxi-Bestellung. Hier lässt sich ganz einfach ein Fahrzeug oder ein Fahrer auswählen und welche Regeln für das Taxi gelten: Dürfen Tiere mitgenommen werden? Welche Sprache spricht der Fahrer? Kann er mir helfen das Gepäck zum Auto zu tragen? Kann ich mit Karte zahlen?

Was man vorher lange per Telefon mit der Taxi-Zentrale besprechen musste, wird nun per Hand ausgewählt und direkt festgehalten, damit man individuell das bekommt, was man bestellt hat.

Bequem bargeldlos zahlen

Über den Account in der App lassen sich verschiedene Bezahlungsverfahren hinterlegen. Ob Kreditkarteninfos oder PayPal. Am Beginn der Buchung wird ein geschätzter Preis gezeigt. Am Ende der Fahrt kann man die Zahlung bequem bestätigen und braucht weder Karte noch Bargeld, um zu zahlen.

Verschiedene Einstellungen für Vielfahrer wie ein Stammfahrer

Wer häufig Taxi fährt profitiert von den Informationen, die man in der App hinterlegen kann. Sie können sich bei vielen Apps Bewertungen von Fahrern anschauen und selbst aussuchen, was für Sie infrage kommt. Hat man einen Fahrer gefunden, der einem zusagt, kann man ihn als Stammfahrer hinterlegen. Danach wird er Ihnen bei Anfragen bevorzugt zugeteilt.

Frühzeitige Buchung

Durch das Vorbestellen über die Apps lassen sich oft auch Fahrten organisieren, die in der Zukunft liegen. Wie weit der Zeitraum geht, ist unterschiedlich. Das hilft vor allem bei Vielfahrt-Zeiten nicht das Problem zu bekommen, dass alle Fahrer ausgebucht sind. Wer also weiß, dass er am nächsten Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Transport benötigt, kann so Wartezeiten und Verspätungen minimieren.

Fahrzeug bestimmen

Viele Apps bieten die Möglichkeit, selbst auszuwählen, welche Marke und welches Modell das Auto haben soll. Das ist nützlich, wenn man eine bestimmte Sitzplatzanzahl braucht oder Platz für Haustiertransporte. Ein kleiner Bonus für das eigene Gewissen: Wer will, kann anhand der CO2-Werte des Autos entscheiden, wie umweltverträglich es sein soll.

Fahrzeugverfolgung

Wer schon mal auf ein Taxi warten musste, ist froh über die Option, seinen Fahrer und seine Position über die App nachvollziehen zu können. Ein kleines Icon zeigt auf der Stadtkarte, wo sich dieser aufhält. Alle paar Sekunden wird die Karte aktualisiert. Damit kann man abschätzen, wie lange es noch dauern wird.

Ein anderer Vorteil dieser Fahrzeugverfolgung ist die Möglichkeit mancher Apps, sich auch die grundsätzlich verfügbaren Taxis anzeigen zu lassen, die in der Nähe sind. So sieht man wie frequentiert die Autos genutzt werden und welches man am besten auswählen sollte.

Fazit

Taxi-Apps, egal wie viele Sondereinstellungen sie haben, sind eine Verbesserung des üblichen Taxi-Zentralen Systems. Über die App lassen sich schnell genau die Fahrzeuge buchen, die man benötigt. Oft ist man dabei direkt im Kontakt mit dem Fahrer, statt über die Zentrale stille Post zu spielen. Die bargeldlose Zahlung und die Möglichkeit zu sehen, wo der Fahrer sich aufhält, sind unschlagbare Vorteile der Apps.