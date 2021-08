Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 10.08.2021, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Bitzenstraße in Grünstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und geahndet. Es werden auch weiterhin Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt durchgeführt.

Lindenberg: Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Rennradfahrer

Lindenberg (ots) – Am Dienstag (10.08.2021), gegen 17:35 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 16 in Höhe der Ortseinfahrt Lindenberg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rennradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 55jährige Rennradfahrer die abschüssige Kreisstraße 16 vom dortigen Kurpfalzpark kommend in Richtung Bundesstraße 39 herab. In Höhe des dortigen Einmündungsbereichs nach Lindenberg bog die 45jährige PKW-Fahrerin von der Ortseinfahrt Lindenberg nach links auf die Kreisstraße 16 ab. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt des von links kommenden Rennradfahrers, so dass es zur Kollision beider kam. Der Rennradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde im Anschluss durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es kam aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme zu einer ca. 45minütigen einseitigen Sperrung der Kreisstraße 16.

Haßloch: Verkehrsunsicherer Autotransporter stillgelegt

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 10.08.2021 gegen 19:00 Uhr wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch in der Neustadter Straße in Haßloch ein SUV mit einem größeren Anhänger festgestellt, auf dem zwei Pkw verladen waren.

Bei einer näheren Inspektion des Gespanns konnte festgestellt werden, dass der SUV über erhebliche technische Mängel, u.a. am Bremssystem, verfügte und keine gültige Hauptuntersuchung vorweisen konnte. Daher wurde der SUV vor Ort durch die Beamten stillgelegt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):