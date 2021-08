Haßloch: Verkehrsunsicherer Autotransporter stillgelegt

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 10.08.2021 gegen 19:00 Uhr wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch in der Neustadter Straße in Haßloch ein SUV mit einem größeren Anhänger festgestellt, auf dem zwei Pkw verladen waren.

Bei einer näheren Inspektion des Gespanns konnte festgestellt werden, dass der SUV über erhebliche technische Mängel, u.a. am Bremssystem, verfügte und keine gültige Hauptuntersuchung vorweisen konnte. Daher wurde der SUV vor Ort durch die Beamten stillgelegt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.