Großgruppe beschädigt Auto und Wohnhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 09.08.2021 gegen 22:15 Uhr rief ein 24-Jähriger bei der Polizei an und erklärte, dass eine größere Gruppe unbekannter Täter ein Haus in der Freiastraße und sein davor geparktes Auto beschädigt hätten. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass die unbekannten Täter die Fahrzeugscheiben und die beiden Außenspiegel des Range Rover mit Schlagwerkzeugen und Steinwürfen zerstört hatten. Auf der Motorhaube lag noch ein etwa 15kg schwerer Begrenzungsstein.

Zudem waren die doppelt verglaste Hauseingangstür und der Rollladen eines Fensters im Erdgeschoss durch Steinwürfe beschädigt.

Die Täter waren vermutlich mit mehreren Fahrzeugen angekommen, welche sie im gegenüberliegenden Ziegeleiweg abgestellt hatten. Sie waren bereits vor dem Eintreffen der Polizeikräfte geflüchtet. Bei Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Aussagen zu dem Geschehen, den abgestellten Autos und den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

58-jähriger Fußgänger angefahren

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Dienstagfrüh 10.08.2021 gegen 05:00 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Auto auf der L 523 in Richtung Bürgermeister-Trupp-Straße auf der Abfahrt zum BASF Tor 12 und wollte noch vor der Bürgermeister-Trupp-Straße nach links abbiegen, um auf den Parkplatz zu gelangen.

Zur gleichen Zeit war ein 58-Jähriger zu Fuß unterwegs vom Parkplatz aus in Richtung Tor 12. Als er die Straße überqueren wollte, wurde er vom 43-jährigen Autofahrer angefahren. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am 09.08.2021, gegen 22:00 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Rennrad die Niedererdstraße aus Richtung Stadtgartenstraße kommend in Richtung der Straße “Am Schlosskanal”. Zur gleichen Zeit fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der Mannheimer Straße aus Richtung Hans-Warsch-Platz kommend in Richtung Frankenthaler Straße.

Auf Höhe des Kreuzungsbereiches Mannheimer Straße / Niedererdstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 22-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 0,91 Promille.

Autos beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 06.08.2021 und dem 09.08.2021 warfen unbekannte Täter einen Poller über den Zaum eines Autohauses in der Wollstraße und beschädigten dadurch zwei Autos. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.