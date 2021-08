Landau: Die Polizei-News

Sachbeschädigung am Hauptbahnhof – „Fassadenschmierer“ wieder am Werk (siehe Foto)

Landau-Hauptbahnhof – Am und rund um den Landauer Hauptbahnhof sind zahlreiche Plakate illegal auf Verkehrsschilder, Anzeigetafeln, Mauern und Wände geklebt worden. Die Plakate erinnern an die des als „Fassadenschmierers“ bekannt gewordenen Landauers und sind auch mit dessen Internetadresse versehen. Gegen den Mann war im Jahr 2018 eine Freiheitsstrafe verhängt worden.

OB Thomas Hirsch verurteilt die neuerlichen Schmierereien: „Die Landauerinnen und Landauer sowie die Gäste unserer Stadt haben mit Recht kein Verständnis für diese Art der Sachbeschädigung, zumal durch die überklebten Verkehrsschilder auch die öffentliche Sicherheit gefährdet wird.“

Sollte es sich tatsächlich um das Werk des „Fassadenschmierers“ bzw. „Plakateklebers“ handeln, so habe dieser durch seine Verurteilung offenbar keine Läuterung erfahren, so der Stadtchef. Er hoffe, dass der oder die Täter schnell zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Stadtverwaltung lasse die geklebten Plakate so gut wie möglich entfernen und bringe jede Sachbeschädigung zur Anzeige, informiert der OB.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz

Beschädigtes Auto nach Verkehrsunfall gesucht

Landau (ots) Am Montagmorgen 09.08.2021 gegen 09:50 Uhr streifte ein 20-jähriger Autofahrer in der Industriestraße in Landau ein geparktes Fahrzeug und meldete den Unfall erst verspätet bei der Polizei. Das beschädigte Fahrzeug, vermutlich ein roter VW war vor Ort nicht mehr festzustellen.

Die Polizei sucht nun den Autobesitzer, dessen Fahrzeug durch den Unfall beschädigte wurde. Er wird gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.