Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Den Fahrradverkehr in der Wormser Landstraße überwachte gestern von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Polizeistreife. In diesem Zeitraum nutzten zehn Radfahrerinnen und Radfahrer den Radweg in nicht vorgeschriebene Richtung. Einer dieser Radfahrer nutzte zudem während der Fahrt sein Mobiltelefon.

Die Polizei appelliert:

Achten Sie auf die Benutzung des richtigen Radweges, wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Schützen Sie sich hierdurch selbst! Denn insbesondere an Einmündungen oder Kreuzungen kann es schnell zu einem Unfall kommen, wenn sich PKW-Fahrerinnen und Fahrer beim Einfahren auf die Straße auf das verkehrskonforme Verhalten der Radfahrerinnen und Radfahrer verlassen. Auch Autofahrer müssen die Gefahren durch eine aufmerksame Fahrweise frühzeitig erkennen und sollten besonders an Kreuzungen/Einmündungen besondere Vorsicht walten lassen.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am Freitag kurz vor Mitternacht, sollte ein PKW in der Industriestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Einschalten der Anhaltesignale am Funkstreifenwagen beschleunigte der PKW zunächst, konnte jedoch in der Geibstraße zum Anhalten bewegt werden.

Bei Annäherung an das Fahrzeug konnten die Beamten beobachten, wie der Fahrzeugführer versuchte, bereits geleerte Alkoholika im Handschuhfach zu verstauen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,19 Promille, weswegen diesem anschließend eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.