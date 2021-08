Betrunkener Autofahrer

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Durch eine Zeugin wird ein im Ortsgebiet von Dannstadt schlangenlinienfahrender Pkw mitgeteilt. Mit der Zeugin wurde telefonisch Kontakt gehalten, sodass der Standort des Fahrzeugs übermittelt werden konnte. Durch die Angaben konnte das Fahrzeug auf der A65 in Höhe des Autobahnkreuzes Mutterstadt kontrolliert werden.

Bei dem 33-jährigen Fahrer konnte bereits deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Dem Autofahrer wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Unfallflucht durch Radfahrer

Limburgerhof (ots) – In dem Zeitraum von Montag, den 02.08. (10:00 Uhr), bis Samstag, den 07.08. (10:00 Uhr), fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer in der Speyerer Straße auf ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug auf. An dem geparkten VW-Polo entstand im Frontbereich ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Böhl-Iggelheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Dienstagmittag eine Laserkontrolle in der Haßlocher Straße durchgeführt. Zwischen 12:40 Uhr und 13:40 Uhr sind insgesamt 13 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt und geahndet worden.

Der Schnellste war mit 67 “Sachen” unterwegs, was nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot nach sich zieht.