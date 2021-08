53-Jährige durchtrennt Bremsleitungen

Groß-Gerau (ots) – Weil ein 53-jähriger Mann dabei beobachtet wurde, wie er sich an einem geparkten Opel “Im Osterbruch” zu schaffen machte, wird jetzt gegen ihn ermittelt. Der Sachverhalt wurde am Montagnachmittag (09.08.) der Polizei gemeldet.

Am Auto konnten die Ordnungshüter schließlich feststellen, dass die Bremsleitung durchtrennt worden waren. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird sich der Mann aus Groß-Gerau jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

19-Jähriger mit geklauten Pizza-Auto unterwegs

Groß-Gerau (ots) – Nachdem der Diebstahl eines Pizza-Auslieferungsautos der Polizei am Montagabend (09.08.) gemeldet wurde, konnte im Rahmen der Fahndung das Auto, samt dem Dieb in Kelsterbach gestellt werden. Eine Polizeistreife bemerkte den gesuchten Wagen am Dienstag (10.08.) um kurz nach 2 Uhr auf der Kirschenallee.

Nachdem das Botenauto gestoppt wurde, ist der 19-jährige Fahrer kontrolliert worden. Der polizeibekannte Mann stand offensichtlich unter Drogeneinfluss und ist auch nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er nach der Anzeigenaufnahme in eine Fachklinik gebracht.

Das Auto hatte der 19-Jährige aus Raunheim am Montagabend (09.08.) zwischen 21.30 Uhr und 21.55 Uhr in der Helwigstraße vor einer Pizzeria gestohlen. Der Wagen war unverschlossen und der Schlüssel hatte gesteckt.

Geld aus Ladenkasse gestohlen – Wer kann Hinweise zu dem Täterduo geben?

Trebur (ots) – Etwa 100 Euro haben zwei Männer am Montagmittag (09.08.) aus einem Gemüseladen in der Groß-Gerauer-Straße gestohlen. Das Duo konnte sich um kurz nach 14 Uhr noch einen Moment unbeobachtet im Laden aufhalten, bevor die Ladenbesitzerin dazu kam. Diese Zeit haben die Männer offensichtlich dafür genutzt, um das Geld aus der Kasse zu nehmen.

Die gesuchten schwarz gekleideten Männer sind nach dem Diebstahl in Richtung Nauheimer Straße geflohen. Die zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter großen Täter sollen laut der geschädigten Ladenbesitzerin ein südländisches Erscheinungsbild haben. Während einer von ihnen eine schlanke Statur hat, soll der andere eine kräftige Gestalt sein.

Wer zu dem Diebstahl Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 06152 / 175-0 bei den Ermittlern des Kommissariats 42 in Groß-Gerau.

Darmstadt

44-Jähriger nach Widerstand festgenommen – Polizeibeamter leicht verletzt

Darmstadt (ots) – Nachdem sich am späten Montagabend 9.8.21 ein Widerstand auf dem Luisenplatz zugetragen hat und hierbei ein Polizist verletzt wurde, nahm die Polizei einen 44-Jährigen vorläufig fest. Beim 1. Polizeirevier in Darmstadt gingen Zeugenhinweise ein, dass im Bereich des Ludwigsmonuments mit Drogen gedealt werden soll.

Gegen 21.30 Uhr begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort und kontrollierten dort mehrere Personen, unter anderem einen 44-jährigen Mann aus dem Kreis Groß-Gerau. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der 44-Jährige erheblichen Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Der Festgenommene musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle scheitern am Fenster

Mühltal-Traisa (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Straße “Zur Eisernen Hand” rückte im Tatzeitraum zwischen vergangenen Donnerstag- (5.8.) und Samstagabend (7.8.) in das Visier Krimineller.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Grundstück verschafften, machten sie sich an einem Fenster des Wohnhauses zu schaffen. Der Versuch das Fenster unter Einwirkung von Gewalt zu öffnen scheiterte, woraufhin die Kriminellen flüchteten und einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterließen.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Lastwagen entwendet – Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Bislang Unbekannte haben im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag (8.8.) und Montagmorgen (9.8.) eine Sattelzugmaschine in der Lagerstraße entwendet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Das Fahrzeug war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt, als sich die Kriminellen an dem Lastwagen zu schaffen machen und diesen entwendeten. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. An der weißen Sattelzugmaschine der Marke “DAF” waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die Kennzeichen “ERB-KT 69”, am Anhänger des Herstellers “Schmitz Cargobull” “ERB-KT 41” angebracht.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausende Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthalt der Sattelzugmaschine geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Wer erkennt sein Mountainbike wieder?

Bensheim (ots) – Die Polizei hat zwei Mountainbikes am Samstag 31.07.21 in der Ahornstraße sichergestellt, die mutmaßlich gestohlen worden sind. Die Räder konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Vielleicht ist der Diebstahl auch noch nicht bemerkt worden.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Trekkingrädern der Marke Haibike, Typ Hardnine, blaurot und Zündapp, Typ FX 26, graugrün.

Wem gehören die Fahrräder? Wer weiß, wo die Räder fehlen? Alle Hinweise nehmen die Ermittler (K 41) in Bensheim unter der Rufnummer 06251 / 846840 entgegen.

Mit 1,5 Promille am Steuer

Heppenheim (ots) – Ein knappe Stunde haben Beamte der Polizeistation Heppenheim um kurz nach Mitternacht am 10.08.21 am Kreisel der Bundesstraße 3 in der Gunderslachstraße insgesamt neun Fahrzeuge und dreizehn Personen kontrolliert. Dabei wurde auch eine 55 Jahre alte Hyundai-Fahrerin gestoppt.

Schnell bemerkten die Beamten, dass die Frau offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigt schließlich rund 1,5 Promille an.

Die 55-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde ihr Führerschein vorerst sichergestellt. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet worden.

Unfallflucht

Lautertal (ots) – Am Montag 09.082021 kam es zwischen 18:15-18:45 Uhr in der Nibelungenstraße in Reichenbach in Höhe einer Fahrbahnverengung zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Straßenschild und Teile eines Wohnhauses.

Der Schaden wird bislang auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim zu melden. Telefonnummer 06251 / 8468 – 0.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots) – Am Dienstag 10.08.2021 kam es zwischen 08-16:00 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße, auf dem größeren Parkplatz vor der Sparkasse zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein dort abgestelltes Fahrzeug. Der Schaden wird bislang auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Südhessen

Privatfahndungen in Chatgruppen – Polizei warnt und gibt wichtige Verhaltenshinweise

Südhessen (ots) – In den letzten Wochen konnte die Polizei private Fahndungsaufrufe insbesondere in den sozialen Medien vermehrt feststellen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und gibt wichtige Verhaltenshinweise.

Die privaten Fahndungen können in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise Chatgruppen, sozialen Netzwerken oder auch in Papierform im Briefkasten auftreten. In den meisten Fällen sind auf den verbreiteten Bildern oder Flyern Personen abgebildet. Dabei kann es sich um Personen handeln, die laut Verfasser des Textes Straftaten begangen haben sollen.

Im Anschluss werden die privaten Fahndungsaufrufe von vielen geteilt und somit enorm in die Persönlichkeitsrechte von den abgebildeten Personen gegriffen. Das Verbreiten oder Fertigen von privaten Fahndungsaufrufen sowie die Behauptung von Tatsachen, die dafür geeignet sind, eine Person öffentlich an den Pranger zu stellen, können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen! Für Ermittlungen und Öffentlichkeitsfahndungen sind ausschließlich Staatsanwaltschaft und Polizei zuständig. Insbesondere für Öffentlichkeitsfahndungen wird ein richterlicher Beschluss benötigt.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang wichtige Verhaltenshinweise:

Bei verdächtigen Beobachtungen, wählen Sie die 110!

Bei Fertigen von Bildern oder Videos, die die Situation oder eine verdächtige Person zeigen, übergeben Sie diese unseren Kolleginnen und Kollegen und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung.

Bekommen Sie eine Nachricht in einer Chatgruppe mit solchen privaten Fahndungsaufrufen, hinterfragen Sie die Situation und informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

Mit eigenständigen Recherchen gefährden Sie den Erfolg der Ermittlerinnen und Ermittler!

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen