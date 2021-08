Drohenden Mann festgenommen

Marburg (ots) – Am Montagabend 09.08.21 grölte ein Betrunkener in bedrohlicher Manier lautstark am Elisabeth-Blochmann-Platz herum und zeigte dabei ein Küchenmesser. Nur wenige Minuten nach Eingang des Notrufs nahmen 2 Polizeistreifen den Mann gegen 20.20 Uhr vorläufig fest. Das Messer befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Rucksack.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Der in Marburg wohnende 30-Jährige kam zwecks Ausnüchterung mit zur Polizeidienststelle. Die Beamten ermitteln wegen der Androhung von Straftaten und entließen ihn in den Morgenstunden am Dienstag.

Autos zerkratzt und Reifen zerstochen

Kirchhain: In der Stettiner Straße zerkratzten Unbekannte von Samstag auf Sonntag (07./08.08.) zwei geparkte Autos und zerstachen zudem jeweils einen Reifen. Am weißen Citroen wie am weißen Ford entstand dabei zwischen 20 Uhr und 09.30 Uhr ein Schaden von etwa 800 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

Geparktes Auto angefahren und Heckschürze entwendet

Marburg: Schlimm genug ist es, ein fremdes Auto anzufahren und sich danach einfach aus dem Staub zu machen. Allem Anschein nach war ein Autofahrer auf dem Herkulesmarkt-Parkplatz in der Temmlerstraße am vergangenen Dienstag (03.08.) aber noch dreister und entwendete die Heckschürze des angefahrenen schwarzen Audi A1.

Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall zwischen 15.50 Uhr und 16.35 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zum genutzten Fahrzeug machen? Wer hat eine Person beim Einladen einer Heckschürze auf dem Parkplatz bemerkt?

Baggerschaufeln entwendet

Münchhausen -Simtshausen: Von der B252-Baustelle entwendeten Unbekannte mehrere Rollen Vlies, Abwasserrohre und zwei Baggerschaufeln. Das insgesamt etwa 2500 Euro teure Stehlgut nahmen sie zwischen 14.30 Uhr am Freitag (06.08.) und 06.30 Uhr am Montag an sich.

Die Marburger Polizei, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise: Wem ist an der Baustelle etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat zum Abtransport geeignete, unbekannte Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt?

Reifen zerstochen

Dautphetal- Holzhausen: Zwei Reifen eines geparkten schwarzen Opel Astra zerstachen Unbekannte zwischen 13.30 Uhr am Sonntag (08.08.) und 08.50 Uhr am Montag in der Martin-Luther-Straße. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

Blitzer beschädigt

Marburg: In der Nacht von Montag auf Dienstag (09./10.08.) beschädigten Unbekannte den Blitzer an der L3088 an der Abfahrt Bauerbach.

Der Schaden von etwa 5.000 Euro entstand zwischen 22.30 Uhr und 06.30 Uhr, die Marburger Polizei, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

Fenster an Sporthalle beschädigt

Amöneburg: Unbekannte beschädigten ein Fenster der Sporthalle in der Petrus-Muskulus-Straße. Etwa 300 Euro beträgt der zwischen 13.30 Uhr am Freitag (06.08.) und 07.10 Uhr am Montag entstandene Schaden.

Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Auf Werkzeug abgesehen

Biedenkopf: …hatten es die Diebe, die in der Straße Zum Musbach mehrere verschlossene Baucontainer betraten. Zwischen Freitag (06.08.), 16.15 Uhr und Montag, 09 Uhr, stiegen sie durchs Fenster ein bzw. entfernten gewaltsam die Vorhängeschlösser und entwendeten Stehlgut im Gesamtwert von etwa 2.400 Euro.

Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Zwei Tatverdächtige nach betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte festgenommen

Waldeck-Frankenberg/Marburg (ots) – Am letzten Mittwoch (4. August) gelang der Polizei die Festnahme von zwei Männern, die im Verdacht stehen, an Betrügereien zum Nachteil von älteren Menschen durch Anrufe von falschen Polizeibeamten beteiligt gewesen zu sein. Bei den Tatverdächtigen konnten die Ermittler Bargeld und wertvolle Münzen beschlagnahmen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die beiden festgenommenen Männer stehen im Verdacht, an einem Betrug durch falsche Polizeibeamte am Dienstagabend (3. August) in Marburg beteiligt gewesen zu sein. Eine Seniorin war über Stunden von mehreren Tätern angerufen worden. Mit der Geschichte, dass es in der Nachbarschaft einen Raub auf einen älteren Mann gegeben habe, der Täter sich noch in der Nähe aufhalten könnte und sie daher nicht mehr sicher sei, gelang es den Betrügern, die Frau zur Herausgabe von Bargeld und wertvollen Münzen zu überreden. Die Täter hielten die Frau mehrere Stunden am Telefon, sie gaben sich als Polizisten und als Staatsanwalt aus.

Einer der beiden Tatverdächtigen ist schon länger im Visier der Polizei. Die Kriminalpolizei Korbach ermittelte gegen ihn wegen eines Betruges vom Sonntag, 6. Juni 2021. (Beachten Sie bitte auch die Pressemeldung vom 08.06.2021, 12:13 Uhr)

Eine über 80-jährige Frau aus Korbach wurde ebenfalls über Stunden von Betrügern angerufen. Ihr hatte man erzählt, dass Rumänen unterwegs seien, um abzukassieren. In der Folge erhielt die Seniorin zahlreiche weitere Anrufe, auch von anderen angeblichen Polizeibeamten. Sie wurde nach Geld und Wertgegenständen ausgefragt, man sei jetzt für sie und ihre Sicherheit verantwortlich. Aufgrund der seriös wirkenden Gesprächsführung gelang es den Tätern, die Frau dazu zu überreden, ihre gesamten Ersparnisse in eine Tasche zu packen und diese vor die Haustür zu stellen. Diese Tasche holte einer der Betrüger in der Nacht ab. Die Frau erlitt einen Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte in der Tatnacht eine verdächtige Wahrnehmung gemacht und diese nach der Berichterstattung in den örtlichen Medien bei der Polizei mitgeteilt. Dieser Hinweis und die sich daran anschließenden umfangreichen, verdeckten Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Kassel führten schließlich zu einem Tatverdacht gegen einen der beiden nun im Raum Marburg festgenommen Tatverdächtigen.

An der Festnahme in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei Korbach sowie weitere Zivilbeamte, unter anderem einer operativen Einheit der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, beteiligt. Das von den Tatverdächtigen genutzte Auto durchsuchten die Polizisten und fanden dabei unter anderem Bargeld und Münzen aus dem Betrug vom Dienstagabend in Marburg.

Die Beute und das Auto stellten die Ermittler sicher.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um 57 und 59 Jahre alte türkische Staatsangehörige aus Nordrhein-Westfalen, deren Wohnungen noch am Mittwoch durchsucht wurden. Dabei konnte weiteres Beweismaterial sichergestellt werden.

Am Donnerstag (5. August) erließ das Amtsgericht Marburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kassel Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie befinden sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Die folgenden Ermittlungen in den beiden Fällen, aber auch zu möglichen weiteren Betrugsstraftaten, werden bei der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Kassel geführt.

