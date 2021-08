Mainz – Marienborn – Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz (ots) – Am Montagmittag kam es gegen 11:20 Uhr in der

„Kardinal-von-Galen-Straße“ in Marienborn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Fahrer des geschädigten PKW parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der

„Kardinal-von-Galen-Straße“ in Fahrtrichtung „Im Borner Grund“. Noch während

sich der Fahrer in seinem Fahrzeug befand, bog ein PKW aus dem „Borner Grund“ in

den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit dem geparkten Fahrzeug.

Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin des unfallverursachenden

Fahrzeugs ohne anzuhalten.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem Unfallverursacher geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer

06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Gensingen, 09.08., L400, 07:10 Uhr. Eine 28-Jährige befuhr die L400 in Richtung Sprendlingen mit ihrem Auto, als der Fahrer eines Transporters aus Richtung Ippesheim in eben diese Bundesstraße einbiegen wollte. Beide Autos kollidierten und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrer, leicht verletzt, gaben an, noch bei Grünlicht gefahren zu sein. Die Fahrerin ließ sich vorsorglich in ein Krankenhaus bringen. Bei einer Zeugenbefragung stellte sich im Nachgang heraus, dass die Ampel für den 67-jährigen auf Grün geschaltet war, so dass die Fahrerin bei Rotlicht eingefahren sein musste.

Fahrzeug beschädigt

Nierstein, Neue Schmiedgasse (ots)

Am Montag, 09.08.21 steht das Fahrzeug der Geschädigten von 14:30 – 16:00 Uhr vor ihrem Hoftor. Dann bemerkt sie Kratzer im Bereich der vorderen Stoßstange, des vorderen Kotflügels. Dem Schadensbild nach wurden die Kratzer mittels eines spitzen Gegenstandes verursacht. Die Schadenshöhe wird auf ca.500,-Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen

Unfallflucht

Nierstein, Spiegelbergstraße, REWE-Markt (ots)

Die 30-jährige aus Köngernheim parkte am Montag, 09.08.21 im Zeitraum von 09:45-10:45 Uhr ihr Fahrzeug im Bereich des Eingangs zum REWWE-Markte. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kommt, stellte sie einen Lackschaden an der hinteren Tür fest. Vermutlich ist ein weiterer Kunde mit seinem Einkaufswagen dagegen gestoßen. Der Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.