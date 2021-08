Rotlicht missachtet

An der Kreuzung Ludwigshafener Straße/Mannheimer Straße ist es am Montagnachmittag zum Unfall gekommen, weil ein 54-Jähriger nicht auf das Ampelsignal achtete. Der Fahrer fuhr auf der Mannheimer Straße in Richtung Salingstraße, als die Ampel Rot zeigte. Ohne darauf zu achten, überquerte er den Kreuzungsbereich. Sein Wagen krachte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Eine 24-Jährige wollte bei Grün geradeaus Richtung Hochspeyer, als der 54-Jährige über die Kreuzung fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Mannheimer Straße war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme in Richtung Hochspeyer nur noch einspurig befahrbar. |elz

Motorhaube zerkratzt – Zeugen gesucht! – SIEHE FOTO

Unbekannte Täter haben in der Goethestraße ein Auto zerkratzt. Die Nutzerin des Fahrzeugs entdeckte am frühen Montagmorgen die Bescherung: Die Motorhaube des Seat Leon wurde über Nacht mutwillig beschädigt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr. Der Wagen stand in diesem Zeitraum am Straßenrand in Höhe des Hauses Nummer 37A.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Unfall: Rollerfahrer leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Auf der Mainzer Straße ist es am Montagmittag zu einem

Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Rollerfahrer gekommen. Beide

Fahrzeugführer fuhren die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Kreuzung

Donnersbergstraße. Die 38-jährige Autofahrerin befuhr, nach ihren Angaben, die

linke Spur. Der Rollerfahrer die Rechte. Beim Vorbeifahren touchierte die

38-Jährige den Rollerfahrer am linken Bein. Der 68-Jährige stürzte. Durch die

Berührung zog er sich eine Wunde am linken Bein zu. Er wurde durch den

Rettungsdienst vor Ort versorgt. Als die Beamten den Rollerfahrer zum Hergang

des Unfalls befragten, gab dieser an ebenfalls auf der linken Spur gefahren zu

sein. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen, die den Unfall verfolgt haben und

Angaben zum Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Alkoholfahne und verwaschene Aussprache

Kaiserslautern (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein

E-Scooter-Fahrer, den Polizeibeamte am späten Montagabend in der Innenstadt aus

dem Verkehr zogen. Der Rollerfahrer war einer Streife gegen 22.50 Uhr in der

Eisenbahnstraße aufgefallen. Als die Beamten den Scooter stoppten und den Fahrer

kontrollierten, fiel ihnen sofort der Alkoholgeruch des jungen Mannes sowie

seine verwaschene Aussprache auf. Ein erster Atemtest bescheinigte dem

20-Jährigen einen Pegel von 1,05 Promille. Er musste deshalb für weitere Tests

mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter

Alkoholeinfluss zu. |cri

Mit Baseballschläger gegen Auto

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Baseballschläger hat ein Mann in der

Blumenstraße am Montagabend ein Auto demoliert. Die Fahrzeughalterin

verständigte gegen 21 Uhr die Polizei und berichtete, dass sie ihr Auto gegen 20

Uhr parkte. Wenig später sei der Mann mit dem Baseballschläger gekommen und habe

auf den Wagen eingeschlagen.

Die Polizei rückte aus und sah sich den Schaden vor Ort an. Mehrere Zeugen

bestätigten den Vorfall.

Aufgrund der Schilderungen und Personenbeschreibung sind die Ermittler einem

Tatverdächtigen auf der Spur. Mit dem Mann selbst konnten die Beamten jedoch

nicht sprechen – die Tür des Wohnhauses wurde nicht geöffnet.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den Verantwortlichen kommt eine

Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu. |cri

Mit Außenspiegel Radfahrer erwischt

Kaiserslautern (ots) – Zu wenig Seitenabstand zu einem Fahrradfahrer hat ein

Autofahrer am späten Montagnachmittag in der Leipziger Straße gehalten. Der

Radfahrer wurde vom Außenspiegel des Fahrzeugs getroffen. Der Autofahrer fuhr

davon; nach ihm wird gesucht.

Wie der 32-jährige Radler der Polizei meldete, war er gegen 18 Uhr auf dem

Fahrradstreifen von der Hohenecker Straße kommend in Fahrtrichtung

Stresemannstraße unterwegs, als der Pkw an ihm vorbeizog. Der Wagen sei so dicht

an ihm vorbeigefahren, dass der Außenspiegel auf der Beifahrerseite gegen den

Ellenbogen des Radfahrers schlug. Der Autofahrer habe kurz gebremst, sei dann

aber, ohne anzuhalten, einfach weitergefahren.

Den Anstoß dürfte der Autofahrer sehr wohl bemerkt haben – das Spiegelglas des

Außenspiegels sprang bei der Kollision heraus. Vor Ort wurde der

heruntergefallene Spiegelträger sichergestellt.

Zu welchem Fahrzeugmodell das Kunststoffteil gehört, steht noch nicht fest. Vom

Wagen des Unfallverursachers ist derzeit nur bekannt, dass er ein KL-Kennzeichen

trug. Weitere Hinweise werden jederzeit von der Polizeiinspektion 2, Telefon

0631 / 369 – 2250, entgegengenommen. |cri

Auto nach hinten geschoben?

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Gewundert hat sich eine Anwohnerin

der Sickingenstraße, als sie am Montagmittag nach Hause kam. Bei ihrer Rückkehr

gegen 12 Uhr war sich die Frau sicher, dass ihr Auto nicht mehr dort stand, wo

sie es am Morgen gegen 9 Uhr zuletzt gesehen hatte, sondern mehrere Meter weiter

hinten. Am Fahrzeug selbst entdeckte sie mehrere Schäden im Frontbereich. Vom

Verursacher keine Spur.

Die Frau hörte sich in der Nachbarschaft um und erfuhr, dass am Vormittag

mehrere Lkw in der Straße rangiert hätten. Einen konkreten Zusammenstoß mit dem

Pkw hatte jedoch niemand beobachtet. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

|cri

Vorfahrt missachtet

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Montagmorgen ist es in der Donnersbergstraße in

Enkenbach-Alsenborn zum Unfall gekommen. Gegen 7:15 Uhr wollte eine Autofahrerin

von der Kirchenstraße in die Donnersbergstraße fahren. Weil die 23-Jährige nicht

die Vorfahrt eines anderen Autofahrers beachtete, kollidierte sie mit dem Pkw

eines 25-Jährigen. Der Mann fuhr auf der Neukircherstraße in Richtung

Donnersbergstraße. Durch die Kollision drehte sich das Auto der 23-Jährigen. Es

schleuderte über die Kreuzung und krachte gegen ein Straßenschild. Beide Fahrer

wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide und brachte sie ins

Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie

wurden abgeschleppt. |elz

Unterschiedliche Schilderungen

Kaiserslautern (ots) – Eine Passantin hat am Montagmittag in der Nähe des

Fackelrondells eine Polizeistreife, die gerade vorbeifuhr, zu sich gewunken. Die

Frau berichtete den Beamten, dass sie kurz zuvor beobachtet hatte, wie ein

unbekannter Mann einem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf getreten habe.

Eine weitere Zeugin bestätigte die Schilderung.

Die Polizisten machten sich auf die Suche und fanden das Opfer der beschriebenen

Szene – er saß auf den Treppen vor der Mall und gab an, dass „nichts weiter

passiert“ sei. Er habe lediglich zu viel getrunken und müsse sich hier ausruhen.

Der amtsbekannte Mann war tatsächlich stark alkoholisiert. Verletzungen waren

keine ersichtlich. Der 54-Jährige lehnte es ab, einen Rettungsdienst

hinzuziehen.

Auch der vermeintliche Täter konnte anschließend ermittelt werden. Es handelte

sich um einen Sicherheitsmitarbeiter. Er gab an, dass es Streitigkeiten mit dem

54-Jährigen gab und er ihn lediglich dazu bringen wollte, die Örtlichkeit zu

verlassen – deshalb habe er ihn mit den Händen weggeschoben. |cri

Teddybär gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannter junger Mann hat in der

Fabrikstraße einen Stoffbären geklaut. Der 1,20 Meter große Teddy war an der

Außenfassade des Ladens oberhalb der Tür angebracht. Zeugen konnten beobachten

wie der junge Mann sich den Bären krallte und anschließend fluchtartig in

Richtung Stiftsplatz verschwand. Der Täter wurde durch die Zeugen als circa 16

bis 18 Jahre alt mit lockigen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer

Jogginghose und einer Jacke. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen

sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der

Polizeiinspektion in Kaiserslautern zu melden. |elz

Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Kaiserslautern (ots) – In einem Wohn- und Geschäftshaus Am Altenhof ist es am

Montagnachmittag zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Alle

Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Feuerwehr gelang es, die

Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro

geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein defekter Durchlauferhitzer die

Ursache. |elz

Beim Abbiegen Fußgänger erfasst

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines blau-grauen Opel

Combo, der am Montag zwischen 13.45 und 14 Uhr in der Richard-Wagner-Straße und

Logenstraße unterwegs war. Der Mann hat beim Abbiegen einen Fußgänger erfasst

und verletzt.

Wie der 38-jährige Mann bei der Polizei zu Protokoll gab, kam er zu Fuß aus der

Richard-Wagner-Straße und wollte gegen 13.50 Uhr die Logenstraße in Richtung

Hauptbahnhof überqueren. Die Fußgängerampel zeigte Grünlicht.

Als sich der Fußgänger bereits auf der Fahrbahn befand, bogen zwei Fahrzeuge aus

der Richard-Wagner-Straße nach links in die Logenstraße ein. Der erste Wagen

fuhr direkt vor dem 38-Jährigen vorbei, der zweite Pkw bremste abrupt ab, um

nicht mit dem Fußgänger zusammenzustoßen. Allerdings prallte der Außenspiegel

des Kastenwagens gegen den Mann, so dass dieser sich eine Verletzung an der Hand

zuzog. Zwischen dem 38-Jährigen und dem Autofahrer kam es zu einem kurzen

Streitgespräch, dann setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Von dem Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen

blau-grauen Opel-Combo gehandelt hat und der Mann am Steuer ungefähr 45 Jahre

alt ist. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri

Trickdiebe unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag sind eine Mutter und ihre Tochter

Opfer von Trickdieben geworden. Die beiden Frauen waren auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarkes in der Merkurstraße unterwegs zu ihrem Auto. Ein Mann sprach sie

an und fragte sie nach dem Weg zu einer „Galerie“. Während dieses

Ablenkungsmanövers schlich sich vermutlich ein Komplize von hinten an und

entwendete die Handtasche der Geschädigten aus dem Einkaufswagen.

Die Diebe erbeuteten neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch Fahrzeug- und

Wohnungsschlüssel sowie persönliche Dokumente und eine Girokarte.

Der Mann war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte einen dunklen

Teint und schwarze Haare. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer Jeans

bekleidet. Der zweite Täter agierte von den beiden Opfern unbemerkt. |mhm

Reifen zerstochen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in Hochspeyer an einem

Anhänger den rechten Reifen zerstochen. Die Besitzer des Anhängers entdeckte die

„Bescherung“ am Donnerstagmorgen. Von den Tätern war weit und breit nichts mehr

zu sehen. Tatort war die Gartenstraße; die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend,

20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern zu

melden. |elz

Blauer Mazda gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen Mazda aus dem

Raum Kaiserslautern. Gegen den Mann wird wegen Nötigung (und Beleidigung) im

Straßenverkehr ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, auf der B37 zwischen Hochspeyer

und Kaiserslautern einen anderen Wagen absichtlich ausgebremst und den Fahrer

beleidigt zu haben.

Der betroffene 18-Jährige meldete über die Onlinewache, dass er am 30. Juli,

einem Freitag, nachmittags gegen 16 Uhr von Hochspeyer in Richtung

Kaiserslautern fuhr. In dem Teilbereich, in dem die Höchstgeschwindigkeit von

100 auf 70 km/h reduziert ist, sei ihm der Mazda dicht aufgefahren und habe ihm

„Lichthupe“ gegeben.

Der Mazda habe ihn dann überholt, sich vor ihn gesetzt und stark abgebremst;

gleichzeitig zeigte ihm der Fahrer den ausgestreckten Mittelfinger. Und obwohl

das Tempolimit dann auf 50 heruntergesetzt wird, sei der Mazda mit unveränderter

Geschwindigkeit weitergefahren und schließlich nach rechts in Richtung

Mehlingen/Autobahn abgebogen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2150 an die Polizeiinspektion 1. |cri