Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Schuss aus Schreckschusswaffe sorgt für Polizeieinsatz

Lohfelden (ots) – Ein aus einer Schreckschusswaffe abgefeuerter Schuss sorgte Montagabend 09.08.2021 für einen Polizeieinsatz in Lohfelden. Gegen 21:15 Uhr hatten mehrere Zeugen über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Mann in der Söhrestraße mit einer Waffe in die Luft geschossen haben soll. Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen führte zu einem schnellen Erfolg.

Der verdächtige 22-Jährige konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Bei dem Mann aus Lohfelden fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe sowie Munition und stellten beides sicher.

Vorausgegangen war offenbar ein Streit zwischen dem Festgenommenen und mehreren ihm bekannten Personen, der sich auf die Söhrestraße verlagert hatte. Dort soll er einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Kassel verbal bedroht und den Schuss in die Luft abgegeben haben, woraufhin der 23-Jährige und seine Begleiter sich in Sicherheit geflüchtet hatten.

Die Ermittlungen gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen, der sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss, dauern an.

Verkehrskontrolle – Motorradfahrer mit 94 km/h erwartet Fahrverbot – Berauschter Autofahrer gestoppt

Kassel/Baunatal (ots) – Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten in der Nacht zum heutigen Dienstag Beamte der Polizeireviere Nord, Süd-West und Ost in Kassel und Baunatal durch. Neben zu schnellem Fahren legten die Polizisten auch besonderes Augenmerk auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

In der Zeit zwischen 23:15 Uhr und 00:45 Uhr überprüften die Polizisten vom Vellmarer Polizeirevier mit einem Laserhandmessgerät die Geschwindigkeit der stadtauswärts fahrenden Verkehrsteilnehmer auf der Ihringshäuser Straße. Sieben der Fahrer überschritten die dort erlaubten 50 km/h, sodass sie in der Folge von den Beamten angehalten wurden. Bei zwei Autos hatte das Messgerät mit 74 km/h und 78 km/h deutlich zu schnelle Geschwindigkeiten angezeigt, weshalb die Fahrer eines VW Touran und eines VW Passat nun mit 80 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen müssen. Trauriger Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der um 00:20 Uhr mit 94 Stundenkilometern gestoppt wurde. Er muss sich nun auf einen Bußgeldbescheid über 200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie einen Monat Fahrverbot einstellen.

Bei der Kontrolle in der Kirchbaunaer Straße in Baunatal, die in der Zeit zwischen 01:00 und 02:00 Uhr durchgeführt wurde, stellten die Polizisten des Reviers Süd-West erfreulicherweise nur wenige Verstöße fest. Lediglich ein Fahrer war zu schnell unterwegs, weshalb er vor Ort ein Verwarngeld von 25 Euro bezahlte. Einen anderen Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, weil er nicht angeschnallt war.

Um 04:15 Uhr stoppte eine Streife des Polizeireviers Ost in der Leipziger Straße einen 3er BMW, an dem das vordere Kennzeichen fehlte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der 39-jährige Fahrer aus Niestetal offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Durchsuchung förderte zudem eine kleine Menge Kokain zutage.

In dem Wagen wurde darüber hinaus ein Einhandmesser gefunden und, wie auch die Drogen, sichergestellt. Den BMW-Fahrer nahmen die Polizisten mit auf das Revier, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

