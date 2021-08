Mannheim-Neckarau: Unbekannte Einbrecher steigen über den Balkon in Wohnung ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau: (ots) – Ein oder mehrere unbekannter Täter verschafften sich

am Montag in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 19:40 Uhr gewaltsam Zugang zu einer

Wohnung im 1. Obergeschoß eines Anwesens in der Wolframstraße. Zuerst kletterten

sie auf den Balkon, anschließend hebelten sie mit einem bislang unbekannten

Werkzeug das Wohnzimmerfenster auf. Aus der Wohnung entwendeten sie 400,- Euro

Bargeld. Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bitten Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Unbekannten oder zum Tathergang geben

können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Waldhof: Unter Drogeneinfluss mit Lastwagen unterwegs – Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Mannheim-Waldhof (ots) – Ein 22-jähriger Mann war am Montagabend im Stadtteil

Waldhof mit einem Lkw unterwegs und stand dabei unter Alkoholeinfluss. Der Mann

fiel gegen 19.40 Uhr im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle durch die

Verkehrspolizei Mannheim auf, da er in der Schienenstraße in Höhe des Bahnhofs

Waldhof mit einer Geschwindigkeit von fast 75 km/h (bei erlaubten 50 km/h) in

Richtung Stadtmitte fuhr. Er wurde zur Überprüfung anschließend gestoppt. Bei

der Überprüfung seines Fahrzeugs wurde zunächst festgestellt, dass die Ladung

völlig ungesichert transportiert wurde. Der 22-Jährige konnte lediglich den

Fahrzeugschein, aber weder Ausweis noch Führerschein vorweisen. Auf Nachfrage

gab er zu, keinen Führerschein mehr zu besitzen. Zur eingehenden Überprüfung

wurde der Mann schließlich zur Dienststelle der Verkehrspolizei gebracht. Hier

bemerkten die Beamten auch deutliche Anzeichen für Drogenkonsum und führten

einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurden

dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nach abschließender Feststellung

seiner Identität wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinflusses, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und Verdacht des Drogenbesitzes ermittelt. Zudem erwarten ihn

Bußgelder wegen der Geschwindigkeitsübertretung und der ungesicherten Ladung.

Auch der Halter des Fahrzeugs sieht einer Anzeige wegen Ermöglichens zum Fahren

ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Mannheim-Neckarstadt-West: Unbekannte brechen Kleidercontainer auf – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Am Montagmorgen brachen unbekannte Täter im

Stadtteil Neckarstadt-West einen Altkleidercontainer auf. Ein Zeuge verständigte

die Polizei, da er in der Zeppelinstraße einen aufgebrochenen Kleidercontainer

festgestellt hatte. Gegen neun Uhr sei der Container noch unbeschädigt gewesen.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife war die Containerklappe offen und um den

Container herum lagen verschiedene Bekleidungsstücke verstreut. Das

Vorhängeschloss, mit dem der Container zuvor verschlossen war, konnte vor Ort

nicht aufgefunden werden. Inwiefern Kleidungsstücke aus dem Container entwendet

worden waren, ist nicht bekannt.

Der Aufsteller des Containers wurden von dem Aufbruch in Kenntnis gesetzt. Die

Bekleidungsteile wurden in den Container zurückgelegt und die Containertür wurde

wieder verriegelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden