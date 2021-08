Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und in Gartenzaun gefahren – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Montagabend auf der B 3 bei Nußloch entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Fahrer eines schwarzen Audi A 4 war kurz vor Mitternacht auf der B 3 in Richtung Heidelberg

unterwegs. In Höhe der Abfahrt Nußloch/Sandhausen/St. Ilgen kam er aus bislang

unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei

Verkehrszeichen und eine Richtungstafel, fuhr anschließend die Böschung hinab

und prallte schließlich in den Zaun eines Kleingartens. Zeugen fiel das Fahrzeug

auf, verständigten die Polizei und schauten nach Personen oder Verletzten am

verunfallten Fahrzeug. Dieses war jedoch verlassen.

Als sie wieder zur Straße zurückkehrten, hielt ein Volvo an und vier Personen

stiegen aus und forderten die Zeugen auf, die Örtlichkeit zu verlassen.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife war nur noch eine 32-jährige Frau und ein

28-jähriger Mann am Unfallort. Während bei dem Mann ein Alkoholwert von 1,2

Promille festgestellt wurde, verlief der Alkoholtest bei der Frau ohne Befund.

Zur Bergung des Fahrzeugs war die Feuerwehr Nußloch mit zwei Fahrzeugen und

sechs Wehrleuten am Unfallort eingesetzt. Der Audi wurde anschließend zur

Untersuchung sichergestellt.

Da sowohl der Unfallhergang wie auch die Frage, wer das Fahrzeug zum

Unfallzeitpunkt gefahren hat, unklar ist, sucht die Polizei Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222-5709-0 zu melden.

Brühl: Zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen, einer flüchtete; Zeugen gesucht

Brühl (ots) – Bereits am frühen Samstagabend stieß zwei Fahrradfahrer in der

Schwetzinger Straße zusammen und stürzten zu Boden. Einer der beiden stand

wieder auf und radelte davon.

Ein 20-Jähriger war in der Schwetzinger Straße mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg

unterwegs, als ihm dort, kurz nach 18 Uhr, ein jugendlicher Radler entgegenkam.

Beide stießen zusammen. Durch den Sturz zu Boden verletzte sich der 20-Jährige

leicht. Bis er sich wieder aufgerappelt hatte, war der Jugendliche allerdings

mit seinem Fahrrad weitergefahren und konnte nicht mehr eingeholt werden. Eine

Beschreibung des Jugendlichen und seines Fahrrades liegen noch nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern der Mannheimer

Verkehrspolizei unter Tel.: 0621/174-4222.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit gestürztem Motorradfahrer – Angebliche Zeugen beleidigen und bedrohen Unfallbeteiligte

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Unfall, bei dem ein Kraftradfahrer

stürzte, ereignete sich am Montagnachmittag in Mühlhausen. In Anschluss wurden

Unfallbeteiligte von angeblichen Zeugen beleidigt und bedroht.

Ein 41-jähriger Mann war kurz nach 15 Uhr mit seinem Skoda auf der Hauptstraße

in Richtung Malsch unterwegs. In Höhe der Uhlandstraße wollte er nach links in

einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 17-jährigen

Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. In Folge der Kollision stürzte der

17-Jährige, blieb jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden von fast 4.000

Euro.

Nach dem Unfall gingen drei junge Männer auf den 41-Jährigen und deren Mitfahrer

zu, gaben vor den Unfall beobachtet zu haben und begannen damit, die Betroffenen

zu beleidigen und zu bedrohen. Als die drei Männer nach dem Eintreffen einer

Polizeistreife kontrolliert werden sollten, rannten diese davon. Die bereits

einschlägig in Erscheinung getretenen jungen Männer im Alter zwischen 17 und 20

Jahren wurden durch die Beamten jedoch eindeutig erkannt und identifiziert.

Gegen sie wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gespann-Fahrer verursacht Unfall und haut ab – Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte der

unbekannte Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns am Montagmittag in Schwetzingen.

Eine 46-jährige Frau war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Mercedes in der

Robert-Koch-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Scheffelstraße stoppte sie und

wartete, um einem von rechts kommenden VW ein Abbiegen auf der Scheffelstraße zu

ermöglichen. Dabei beschädigte der VW-Fahrer mit seinem angehängten Anhänger den

Mercedes der 46-Jährigen. Anschließend fuhr er einfach weiter. Am Mercedes war

Sachschaden von rund 3.500 Euro entstanden.

Bei dem Fahrer des älteren VW-Passat mit HD-Kennzeichen soll es sich um einen

ca. 50- bis 55-jährigen Mann gehandelt haben. Er soll kurzes gräuliches Haar und

einen Dreitage-Bart haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei

Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am frühen

Montagnachmittag auf der L723 zwischen Walldorf und Reilingen wurde ein

76-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Radler war kurz vor 15 Uhr mit

seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der B 3 von Reilingen in Richtung Walldorf

unterwegs. In Höhe der Kreuzung mit dem Wirtschaftsweg „Reilinger Eck“ wollte

der 76-Jährige nach links abbiegen und hierzu die Fahrbahn queren. Dabei übersah

er eine 72-jährige Fiat-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der Radler stürzte

und zog sich leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen zu. Er begab

sich selbständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrrad des 76-Jährigen war nicht

mehr fahrfähig und wurde verschlossen am Unfallort abgestellt. Der Fiat der

72-jährigen Frau hatte lediglich einige Kratzer davongetragen.

Altenbach – Rhein-Neckar-Kreis: Kellertür aufgebrochen und Tresor entwendet

Altenbach – Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am 09.08.2021, vermutlich im Tatzeitraum

zwischen 00:30 Uhr und 12:55 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu

einem Wohnhaus und entwendete dort einen Tresor. Der Einbrecher hebelte hierzu

eine Kellertüre auf und gelangte so in den Wohnbereich des Hauses. Darin

entwendete der Täter einen Tresor der Wertsachen im fünfstelligen Bereich

enthielt. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion wurde zur

Spurensicherung vor Ort eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat die

Ermittlungsgruppe Eigentum des Polizeipräsidiums Mannheim aufgenommen. In diesem

Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben oder

weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu

melden

Sandhausen – Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Mercedes beschädigt – Zeugen gesucht

Sandhausen – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen dem 08.08.2021 20:00 Uhr, und

dem 09.08.2021, 15:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer

einen geparkten Mercedes Benz in der Hardtstraße, Höhe Hausnr. 35, und flüchtete

anschließend. Eine Zeugin teilte mit, dass am Morgen des 09.08.2021 ein

Tieflader die Hardtstraße befuhr und aufgrund seiner Breite Mülltonnen zur Seite

schob, um durch die Straße fahren zu können. Möglicherweise besteht hier ein

Tatzusammenhang. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Das

Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen sich unter der Tel.: 06222/5709-0 zu

melden.

Plankstadt – Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Radfahrerin flüchtet vor Verkehrskontrolle

Plankstadt – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht auf Dienstag fiel

Polizeibeamten des Polizeireviers Schwetzingen während einer Verkehrskontrolle

eine Radfahrerin auf, welche ohne Licht unterwegs war. Sie wurde aufgefordert,

stehen zu bleiben, fuhr jedoch unbeirrt weiter. Kurze Zeit später wurden die

Beamten erneut auf die 15-Jährige aufmerksam. Wieder versuchte sich diese einer

Kontrolle zu entziehen und überfuhr hierbei eine rote Ampel. Nach kurzer

Verfolgung konnte die Radfahrerin letztendlich in der Alten Schiede gestoppt

werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei ihr deutlichen

Alkoholgeruch und einen unsicheren Gang fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Jugendliche wurde nach einer

Blutprobenentnahme auf dem Polizeirevier an ihre Mutter übergeben. Sie muss sich

nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Missachtung von Zeichen und Weisungen

von Polizeibeamten sowie wegen des Überfahrens einer „roten“ Ampel verantworten.