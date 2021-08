Heidelberg – Pfaffengrund: Wohnsitzloser löst Einbruchsalarm in Bank aus

Heidelberg-Pfaffengrund: (ots) – Die Polizei nahm am Dienstagmorgen einen

23-jährigen Mann vorläufig fest, weil er versucht hatte, die automatische

Glasschiebetür eines Bankgebäudes in der Dischingerstraße mit Hilfe eines

Taschenmessers aufzuhebeln. Der wohnsitzlose junge Mann wollte eigenen Angaben

zufolge nichts entwenden, sondern suchte einen Unterschlupf, da es ihm draußen

zu kalt war. Bei seinem Versuch, ins Innere des Gebäudes zu gelangen, löste er

am Dienstagmorgen gegen 02.00 Uhr nicht nur Einbruchsalarm, sondern auch einen

Polizeieinsatz aus. Die Beamten brachten den 23-Jährigen, der ein Kopfkissen und

diverse Hygieneartikel bei sich hatte, zum Revier, wo er nach der Durchführung

der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Ein Verantwortlicher

der Bank kam vor Ort. Der an der Glasschiebetür entstandene Sachschaden wird auf

ca. 200 Euro geschätzt. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls rechnen.

Heidelberg-Rohrbach: PKW beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Vermutlich in der Zeit von 21:05 Uhr bis 21:30 Uhr

beschädigte am 07.08.2021 ein unbekannter Autofahrer ein im Erlenweg geparktes

Auto und ging danach flüchtig. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro

geschätzt. Bei dem Unfallflüchtigen handelt es sich nach ersten Ermittlungen um

ein gelb oder grünes Fahrzeug. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier

Heidelberg-Süd nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06221/3418-0 zu

melden.

Heidelberg-Rohrbach: Containerbox beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Abend des 07.08.2021, gegen 22:50 Uhr, wurde durch einen

bislang unbekannten Autofahrer in der Winzerstraße auf Höhe der hausnummer 13

einen Mülltonnencontainer beschädigt. Der Autofahrer entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

Durch einen Zeugen konnte der Verursacher wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 – 60 Jahre alt, 175 – 180 cm groß, von kräftiger Statur,

volles, helles, gewelltes Haar und möglicherweise bärtig.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise

bitte an Tel.: 06221/3418-0.