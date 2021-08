Osthessen : Die Polizei-News

Fahrzeug festgestellt

Gersfeld – Beamte der Polizeistation Hilders stellten am Freitagmorgen (06.08.) auf der B 279 am Parkplatz Backtrog einen schwarzen Audi Avant fest, an welchem sich Rottweiler-Kennzeichen befanden, die nicht auf den Audi zugelassen waren. Das Auto samt Kennzeichen wurde daraufhin sichergestellt. Wann das Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu dem Fahrer oder Eigentümer des Fahrzeugs geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen konnte, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Hünfeld – Am Montagmorgen (09.08.) wurde eine 56-jährige Frau aus der Gemeinde Ehrenberg telefonisch von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern kontaktiert und dahingehend beeinflusst, dass diese eine Schadsoftware auf ihren Rechner downloadete. Über diese Software gelang es den Tätern den Rechner zu manipulieren, woraufhin die Geschädigte das Gerät sofort abschaltete. Ein Vermögensschaden ist bislang nicht eingetreten.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Handydiebstahl

Fulda – Ein Unbekannter stahl am Montagmorgen (09.08.), gegen 12 Uhr, mehrere Ausstellungshandys eines Elektrofachmarkts in der Straße „Am Emaillierwerk“. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, sportliche Figur, braune kurze Haare, bekleidet mit einer grauen Adidas Jogginghose mit weißen Streifen und schwarzem T-Shirt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda – In einem Parkhaus im Zieherser Weg wurden am Montagmittag (09.08.), zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr, die beiden Kennzeichen MZ-RZ 66 einer Mercedes A-Klasse gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Radmuttern gelöst

Nentershausen – Unbekannte lösten die Radmuttern des hinteren linken Rades eines roten Schleppers der Marke „MASSEY-FERGUSON“. Der Eigentümer der landwirtschaftlichen Maschine bemerkte die gelösten Radmuttern am Donnerstag (05.08.). Der Schlepper stand im Tatzeitraum in der Danziger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von E-Bike

Rotenburg – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (06.08.) ein E-Bike aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Neustadtstraße. Das Fahrrad war zur Tatzeit mit einem Schloss gesichert. Das Zweirad konnte wenig später in örtlicher Nähe aufgefunden werden. Die Langfinger hatten das Rad verschlossen zurückgelassen, aber die komplette vordere Bremsanlage ausgebaut und entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Bad Hersfeld – Eine Schule im Geistalweg wurde in der Zeit von Samstag (07.08.) bis Montag (09.08.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten mehrere Türen des Gebäudes auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Schenklengsfeld – Ein Geschäft in der Eisenacher Straße im Ortsteil Oberlengsfeld wurde in der Nacht zu Montag (09.08) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume. Mit Werkzeugen öffneten die Unbekannten einen Tresor und entwendeten daraus eine größere Menge Briefmarken sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gerüstteile gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstag (05.08) bis Montag (09.08) mehrere Baugerüstteile von einem Firmengelände in der Wippershainer Straße. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Lauterbach – Unbekannte versuchten am frühen Montagmorgen (09.08.), in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8:30 Uhr, die Haustüre eines Einfamilienhauses in der Hahnenteichstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, woraufhin die Täter probierten die Zugangstür einer Gartenhütte aufzubrechen. Glücklicherweise gelang es den Einbrechern auch diesmal nicht, unbefugt Räumlichkeiten zu betreten. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

–Ergänzende Pressemeldung: Zeit: Sonntag, den 08.08.2021, 15.30 Uhr Sachschaden: ca. 200.000 EUR

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und widriger Witterungsumstände einsetzender Regen) stockte der Verkehr auf der Autobahn 5. Durch den dichten und wiederkehrenden stockenden Verkehr ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen zwei hintereinander fahrenden Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen. Wobei der auffahrende PKW in Brand geriet. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug. Die beiden Unfallbeteiligten standen zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen, welcher durch den Unfall blockiert war.

Im weiteren Verlauf erkannten die nachfolgenden Fahrzeuge die Verkehrssituation teils zu spät, so dass es zu einem weiteren Auffahrunfall mit insgesamt 7 Beteiligten kam.

Bei den Verkehrsunfällen wurden insgesamt 15 Personen verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung und Behandlung eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr aus Alsfeld konnte das brennende Fahrzeug zügig ablöschen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die A5 war im oben genannten Streckenabschnitt für viereinhalb Stunden voll gesperrt, bis die Unfallaufnahme, die Reinigungsarbeiten, sowie die Arbeit des Gutachters abgeschlossen waren.