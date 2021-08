Informationsstand zur Einbruchsprävention

Polizei berät in Sachen Einbruchsprävention, Limburg an der Lahn, Neumarkt, Mittwoch, 11.08.2021, 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwoch wird von Seiten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf dem Neumarkt in Limburg ein Informationsstand eingerichtet, an dem Interessierte Bürgerinnen und Bürger hilfreiche Ratschläge erhalten können, wie sie sich vor Einbrecherinnen und Einbrechern schützen können. Zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr steht Ihnen die polizeiliche Beraterin Polizeihauptkommissarin Mariana Wüst mit ihrer fachlich kompetenten Beratung rund um das Thema Einbruchsprävention zur Verfügung. Dieses Angebot ist Teil der hessenweiten WED-Sommerkampagne. Die Polizei freut sich über interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Auseinandersetzung endet in Festnahme, Limburg, Bahnhofsplatz, Montag, 09.08.2021, 21:15 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es am Bahnhofsplatz in Limburg zur Festnahme eines 20-Jährigen, welcher zuvor in eine Auseinandersetzung verwickelt war und dabei eine Waffe mit sich führte. Gegen 21:15 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei in Limburg eine Auseinandersetzung mit drei Beteiligten mit, bei der eine männliche Person mit einem Messer hantiert haben soll. Aufgrund der detaillierten Beschreibung gelang es den herbeigeilten Streifen kurz darauf die besagte Person festzunehmen. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen konnte das beschriebene Messer sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Die eingesetzten Polizeikräfte brachten den jungen Mann auf die Dienststelle und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Da die weiteren Beteiligten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnten und über mögliche Verletzungen keine Erkenntnisse vorliegen, werden diese sowie weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.

Beschädigte Gasleitung führt zu Reparaturarbeiten, Runkel-Schadeck, Steedener Straße, Montag, 09.09.2021, 18:00 Uhr

(fh)Am Montagabend führte eine beschädigte Gasleitung in der Steedener Straße in Runkel-Schadeck zu einem größeren Einsatz, bei dem die Reparaturarbeiten bis zum heutigen Tage andauerten. Ersten Erkenntnissen zufolge waren Arbeiten zur Verlegung von Glasfasernetzen ursächlich für die Beschädigung des Gasrohres. Die angerückte Feuerwehr räumte und evakuierte in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Technischen Hilfswerk den Bereich rund um das Gasleck. Auch die Steedener Straße, welche Runkel und Steeden verbindet musste aufgrund der Reparaturarbeiten bis zum heutigen Mittag gesperrt bleiben. Die Polizei errichtete in Zusammenarbeit mit den anderen Behörden entsprechende Umleitungen. Der Gasaustritt konnte gegen 12:40 Uhr unterbunden und das Leck gesichert werden. Die betroffenen Anwohner konnten daraufhin zu ihren Wohnungen zurückkehren. Eine Gefahr für die Gesundheit der Beteiligten bestand zu keinem Zeitpunkt.

Radlader von Schulgelände entwendet – Zeugen gesucht, Weilburg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 05.08.2021 bis Montag, 09.08.2021

(fh)Im Zeitraum von Donnerstag bis Montag entwendeten Unbekannte von einem Schulgelände in der Frankfurter Straße in Weilburg einen hochwertigen Radlader. Die Baumaschine der Marke „Kramer Allrad“ im Wert von etwa 40.000 Euro wurde am Donnerstagnachmittag auf einer Parkfläche vor der Wilhelm-Knapp-Schule abgestellt und am Montag als gestohlen gemeldet. Der Polizei gelang es daraufhin den Radlader im Raum Hadamar festzustellen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich der Diebstahl in der Nacht zum Montag ereignet haben.

Die Kriminalpolizei in Limburg sucht nun unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 Zeugen, die am Wochenende oder in der Nacht zum Montag rund um die Frankfurter Straße den möglichen Abtransport des Radladers beobachtet haben, welcher durch ein größeres, transportfähiges Fahrzeug erfolgt sein könnte.

Fahrzeug bei Dornburg überschlägt sich, Dornburg-Langendernbach, Bundesstraße 54, Dienstag, 10.08.2021, 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag ereignete sich auf der B54 bei Dornburg-Langendernbach ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sich ein Fahrzeug überschlug und der Fahrer Verletzungen davontrug. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Seat ibiza die Bundesstraße aus Richtung Irmtraut in Richtung Langendernbach und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Seat überschlug sich neben der Fahrbahn mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer des Pkw kam leicht verletzt in ein Limburger Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.