Einbruch in Keller – Haus durch Polizei umstellt

Hessisch Lichtenau (ots) – Um kurz nach Mitternacht wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau durch “dumpfe Geräusche” auf einen möglichen Einbruch aufmerksam und alarmierten die Polizei die das Haus umstellten. Auch ein Diensthund von der Polizeistation Sontra war dabei.

Folgerichtig schaute die Bewohner nicht selbst nach dem Rechten im Keller, wo sie zu dieser Zeit glaubten die Geräusche wahrzunehmen. Die alarmierte Streife der zuständigen Polizeistation war kurz darauf am Tatort, parallel dazu wurde die Verbindung mit der 54-jährigen Bewohnerin und der Polizei aufrecht gehalten, so dass man im ständigen Informationsaustausch war.

Zwischenzeitlich wurden auch Verstärkungen der anderen Polizeistationen im Werra-Meißner-Kreis angefordert, darunter auch ein Diensthund von der Polizeistation in Sontra. Währenddessen waren aus dem Haus weitere Geräusche zu vernehmen. Ebenso wurde festgestellt, dass die Kellertür aufgebrochen worden war.

Haus durch die Polizei umstellt

Nachdem das Haus durch die Polizei umstellt war und die 54-Jährige mit ihrer Tochter das Haus unbemerkt verlassen konnte, wurde das Gebäude durch die Polizei betreten. Auf mehrere Aufforderungen durch die Polizei an den oder die Täter erfolgte keine Reaktion, so dass das Haus mit dem Diensthund Etage für Etage durchsucht wurde.

Im 1. Obergeschoss konnte dann 1 Person festgenommen werden. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, ob sich noch weitere Tatverdächtige im Haus aufhalten bzw. verstecken wurde das Haus weiter durchsucht, jedoch ohne weitere Tatverdächtige anzutreffen.

Da der Festgenommenen gegenüber der Polizei angab Asthmatiker zu sein, wurde noch ein Rettungswagen angefordert. Hinsichtlich seines Namens fiel ihm dagegen nichts ein. “Diesen würde er nicht kennen”, so seine Angaben.

Bei der Durchsuchung seiner Person und seines Rucksackes konnten neben ca. 20 Gramm Amphetamine noch Schriftstücke aufgefunden werden, wonach es sich bei dem Festgenommenen um einen 36-Jährigen aus Kassel handeln dürfte, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Eschweger Kripo am heutigen Tag übernommen. Dabei konnte die Identität geklärt und bestätigt werden. Daraus ergab sich, dass gegen den 36-Jährigen noch ein Haftbefehl besteht, so dass dieser der JVA überstellt wird.

Zu dem gestrigen Einbruch und den Kelleraufbrüchen in den vergangenen Tagen in Hessisch Lichtenau macht der 36-Jährige bislang keine Angaben.

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Am 09.08.21 kam es in den Morgenstunden zu einem Wildunfall auf der B 250, als eine 39-Jährige aus Wendehausen von Treffurt in Richtung Wanfried unterwegs war. Das Reh lief anschließend in das angrenzende Waldgebiet davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Um 05:22 Uhr befuhr heute früh ein 31-Jähriger aus Waldkappel die L 3226 von Waldkappel in Richtung Friemen. Dabei kam es ca. einem Kilometer vor Friemen zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief.

Am Auto entstand leichter Sachschaden.

Einbruch in Jugendraum

Am Montagnachmittag wurde durch Mitarbeiter der Stadt Wanfried festgestellt, dass Unbekannte in die Räume des Jugendraumes in der Karlstraße in Wanfried eingebrochen waren. Corona bedingt wurde der Jugendraum seit Februar 2021 nicht mehr benutzt, so dass die Tat auch Wochen oder Monate zurückliegen kann.

Entwendet wurde ein Beamer. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörsendiebstahl

Bereits am vergangenen Freitag 06.08.21 ereignete sich ein Geldbörsen Diebstahl im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf, wie am Montag 09.08.21 angezeigt wurde. Zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr wurde einer 67-Jährigen aus der Kurstadt das Portmonee während des Einkaufs aus ihrer Handtasche entwendet.

Diese hatte sie im Einkaufswagen abgestellt.

Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 200 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Niederhoner Straße in Eschwege wurde ein 18-jähriger aus Mühlhausen/Thüringen mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert.

Dabei bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss das Auto führte, was ein durchgeführter Test, der positiv auf THC verlief, bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizei Sontra

Gegen Hauswand gefahren

Um 11:48 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 77-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Lindenauer Straße in Sontra und beabsichtigte nach rechts in die Rosengasse einzubiegen. Aus noch unbekannter Ursache fuhr er jedoch mit dem Pkw geradeaus weiter gegen eine Hausecke.

Der 77-Jährige verletzte sich dadurch und wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 6.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Angezeigt wurde gestern eine Unfallflucht, die sich bereits zwischen dem 06.08.21, 12:00 Uhr und dem 08.08.21, 15:45 Uhr in Sontra ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde das Eingangstor der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne in der Husarenallee in Sontra beschädigt. Den Unfallspuren nach ist vermutlich ein Lkw beim Wenden im Einfahrtsbereich gegen das verschlossene Tor gefahren. Schaden: 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte gestern Abend, um 21:00 Uhr, eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau, die auf der L 3423 in Richtung Nesselröden unterwegs war.

Der Rehbock verendete an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden

von ca. 5.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Am 09.08.21, um 07:20 Uhr, kollidierte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der zwischen Roßbach und Dohrenbach unterwegs war, mit einem Rehkitz, das gegen den linken Kotflügel des Autos lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

