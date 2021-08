Speyer (ots) – Aufgrund eines Streites hat ein PKW-Beifahrer am Montag um 21:00 Uhr während der Fahrt die Handbremse gezogen. Der 48-jährige Mann sowie die 49-Jährige Fahrerin waren in der Schifferstadter Straße unterwegs, als sie in Streit gerieten. Da der Mann sofort aussteigen wollte, zog er die Handbremse, wodurch die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf einen Grünstreifen fuhr.

Verletzt wurden die Insassen aus Zeiskam glücklicherweise nicht. Sie konnten ihr Fahrzeug, an dem ein leichter Sachschaden entstand, selbständig auf einen nahegelegenen Parkplatz schieben.

Durch die Polizeistreife wurde bei dem 48-Jährigen ein Alkoholwert von 1,48 Promille feststellgestellt. Andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wurden durch das Manöver nicht gefährdet. Gegen den Mann wird nun ermittelt.