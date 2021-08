Frankfurt-Altstadt (ots)-(em) – Am Montagvormittag 09.08.2021 griff ein 36-jähriger Mann

einen 57-jährigen Imbiss-Inhaber brutal an und verletzte ihn schwer. Ein 36-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger kam gegen 11 Uhr aus dem nahe gelegenen Generalkonsulat und wollte noch etwas trinken. Der Mann suchte zu diesem Zweck in der Weißfrauenstraße einen Imbiss auf.

Urplötzlich griff der 36-jährige Nigerianer den 57-jährigen Imbiss-Inhaber in dessen Küche mit einem Kochtopf an. Desweiteren nahm der brutale Schläger den Rost vom Gasherd und schlug damit auf den 57-Jährigen ein.

Nachdem eine Imbiss-Mitarbeiterin zur Hilfe eilte, verlies der Täter den Imbiss und ging als wäre nichts gewesen, erneut in das nahe gelegene Generalkonsulat. Die dort tätigen Mitarbeiter hatten jedoch bereits Kenntnis von der Tat. Sie führten den 36-jährigen Nigerianer hinaus, so dass die alarmierte Polizei den Mann festnehmen konnte.

Das 57-jährige Imbiss-Inhaber wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort

stationär aufgenommen.

Der 36-jährige Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf den Hintergrund der Tat, dauern an.

