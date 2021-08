Duo bedroht und beraubt zwei Jugendliche

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren saßen am Montag 09.08.2021 gegen 23.20 Uhr, auf einer Bank im Deutschherrnufer/Höhe Nummer 41. Plötzlich erschienen 2 dunkelhäutige Männer und setzten sich, jeweils zur Seite der beiden Jugendlichen, ebenfalls auf die Bank. Einer der Männer zog ein Messer.

Sein Begleiter gab vor, einen Schlagstock mit sich zu führen. Daraufhin gaben die beiden Bedrohten einen Bargeldbetrag von zusammen ca. 30 EUR heraus.

Das kriminelle Duo entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Offenbach.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Etwa 18 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Dunkle Hautfarbe, sprach Deutsch ohne Akzent, blaue Augen. Bekleidet mit einem Anglerhut, einem blau-weiß-roten Sportanzug und einer blauen OP-Maske. Bewaffnet mit einem Messer, dessen geschätzte Klingenlänge 20 cm betrug.

Täter 2: Etwa 18 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Dunkle Hautfarbe, sprach Deutsch ohne Akzent. Trug eine blaue OP-Maske. Bartwuchs außerhalb der Maske erkennbar. Bekleidet mit einer dunklen Baseballkappe, ansonsten dunkel gekleidet.

Hinweise unter Tel: 069 / 755-82110.

Frankfurt: Unfallflucht – 78-Jährige auf Intensivstation

Frankfurt-Gallus (ots)-(fue) – Der 44-jährige Fahrer eines Lkw der Marke Mercedes stand

am Montag 09.08.2021 gegen 17.05 Uhr, vor einer rotlichtzeigenden Fußgängerampel auf der Mainzer Landstraße/Höhe Hausnummer 405. Eine 78-jährige Frankfurterin wollte die Mainzer Landstraße zu Fuß überqueren und betrat die Straße. Als sie sich vor dem Lkw befand, sprang die Ampel für den Fahrzeugverkehr auf Grünlicht und der 44-Jährige fuhr an.

Dabei erfasste er die Fußgängerin, welche durch den Zusammenprall schwer verletzt wurde. Die Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort in der Intensivstation aufgenommen.

Mehrere Zeugen konnten dann beobachten wie die Lkw weiterfuhr, ohne sich um die

Unfallfolgen zu kümmern. Im Rahmen der sich anschließenden Fahndung konnte das

Fahrzeug durch die Polizei in Höhe der Kleyerstraße festgestellt und

kontrolliert werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug des 44-Jährigen zu weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Rollerfahrer

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(ro) Bereits am Dienstag 03.08.2021, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stürzte ein 34-jähriger Rollerfahrer und verletzte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Rollerfahrer befuhr am Dienstagnachmittag um 15:47 Uhr die Hanauer Landstraße in Richtung Maintal auf dem linken Fahrstreifen.

Vor ihm fuhr ein Auto, welches in Höhe der Hausnummer 568 erst vom linken auf den rechten und anschließend abrupt und unvermittelt wieder vom rechten auf den linken Fahrstreifen zurückwechselte. Einen Zusammenstoß konnte der Rollerfahrer dabei nur durch eine Vollbremsung verhindern, bei der er stürzte und sich eine Verletzung an der Schulter zuzog.

Der PKW entfernte sich unterdessen ohne anzuhalten. Es soll sich um ein silbernes oder bläuliches, etwa 15 Jahre altes, Auto mit einem großen, dreieckigen, Aufkleber auf der Heckscheibe gehandelt haben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und / oder Angaben zum unfallverursachenden PKW machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 11800 zu melden.

Demonstrationen in der Innenstadt – Verkehrshinweise

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) Für Freitag 13.08.2021 wurde ein bundesweiter “Zentralstreik” angemeldet, aufgrund dessen besonders im innerstädtischen Bereich mit Einschränkungen im Straßenverkehr und im öffentlichen Personennahverkehr gerechnet werden muss. Der thematische Schwerpunkt liegt auf dem Finanzsektor in Bezug auf die Klimakrise.

Mehrere tausend Teilnehmer werden seitens des Organisators am Freitagnachmittag bei den angemeldeten Aufzügen und Versammlungen erwartet. Um das Versammlungsrecht zu gewährleisten und die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten, werden diese durch die Frankfurter Polizei begleitet.

Mehrere Aufzüge starten ab 14 Uhr an verschiedenen Orten im Stadtgebiet (Hauptbahnhof, Zoo, Südbahnhof, EZB, Hülya Platz, Galluswarte) und führen als Sternmarsch schließlich zum Opernplatz.

Ab 16 Uhr ist eine Auftaktkundgebung der gesamten Versammlung am Opernplatz geplant. Anschließend ist ein Aufzug für die folgende Route mit Beginn am Opernplatz vorgesehen: Taunusanlage, Mainzer Landstraße, Am Hauptbahnhof, Kaiserstraße, Gallusanlage, Willy-Brandt-Platz, Neue Mainzer, Junghofstraße,Taunusanlage und wieder zurück zum Opernplatz. Im Anschluss ist bis etwa 20 Uhr eine Abschlusskundgebung am Opernplatz geplant.

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Versammlungslage und den angemeldeten Aufzügen rät die Frankfurter Polizei, insbesondere den Innenstadtbereich zu umfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

