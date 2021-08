Heidelberg: Stadtnotizen 10.08.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Alte Brücke: Drei Balkone gesperrt

Im Zuge der regelmäßigen Hauptprüfung an der Alten Brücke wurden bauliche Mängel an drei Balkonen festgestellt. Unter anderem wurde eine abgebrochene Sandsteinkonsole gefunden. Um jegliche Gefahr auszuschließen, hat die Stadt Heidelberg die Balkone vorsorglich gesperrt.

Um herauszufinden, welche Auswirkungen die baulichen Mängel auf die Balkone haben, hat die Stadt Heidelberg eine Sonderprüfung veranlasst. Diese findet am Mittwoch, 1. September 2021 statt. Solange müssen die betroffenen Balkone aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben. Je nach Ergebnis der Sonderprüfung muss die Sperrung möglicherweise auch länger aufrechterhalten werden.

Europäischer Sozialfonds Plus: Förderaufruf 2022

Im Jahr 2022 stehen Heidelberg 165.000 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) aus dem regionalen Kontingent des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg zur Verfügung.

Der Heidelberger ESF-Arbeitskreis hat auf der Grundlage der Förderstrategie des ESF Plus in Baden-Württemberg und regionaler Arbeitsmarktdaten seine Förderschwerpunkte für das Jahr 2022 festgelegt. Zentrale Ziele der Förderung sind

− Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Teilhabechancen von Menschen, die besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht sind;

− Vermeidung von Schulabbruch und Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit.

Förderfähig sind Projekte, die zur Umsetzung der regionalisierten Ziele des Programms Baden-Württemberg beitragen und den zwei Förderschwerpunkten der regionalen ESF-Arbeitsmarktstrategie entsprechen. Durchführungszeitraum für beantragte Projekte ist 1. Januar bis 31. Dezember 2022.

Die Arbeitsmarktstrategie des ESF-Arbeitskreises Heidelberg ist auf der Internetseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/esf veröffentlicht. Die Registrierung für das Online-Antragsverfahren und wichtige Informationen zur Antragstellung sind unter www.esf-bw.de zu finden. Nachfragen beantwortet das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg per Mail an chancengleichheit@heidelberg.de.

Hintergrund: Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+) ist auch in der neuen Förderperiode 2021-2027 das zentrale beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union (EU). Ein Teil der dem Land Baden-Württemberg für ESF-Interventionen zur Verfügung stehenden Mittel sind regionalisiert. Die regionale Umsetzung des ESF Plus in den Stadt- und Landkreisen erfolgt über die ESF-Arbeitskreise.