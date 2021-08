Kaiserslautern – Am 2. August begann für zwei junge Damen und vier junge Herren die Berufsausbildung bei der Volksbank Kaiserslautern.

Jana Jaschinski, Belinda Metzger, Victor Da Silva, Mike Späth und Henri Werner freuen sich auf die Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann. Gerald Kothe beginnt ein duales Studium zum „Bachelor of Arts – Fachrichtung Finanzdienstleistungen“.

Gemeinsam mit der Volksbank-Ausbilderin Leandra Lintgen begrüßten die beiden Vorstandsmitglieder Alexander Kostal und Peter Kullmann die sechs Auszubildenden zum Ausbildungsstart, an dem ein erstes gegenseitiges Kennenlernen im Vordergrund stand.Während der Einführungswoche erhielten die neuen Azubis in der Zentrale der Bank in Kaiserslautern grundlegende Informationen und Schulungen. Anschließend ging es dann schon in die Geschäftsstellen und damit zum ersten Kontakt mit den Mitgliedern und Kunden der Bank.

Neben dem klassischen Fachwissen investiert die Bank in die individuelle Ausbildung. Fähigkeiten wie Eigeninitiative, Flexibilität, Selbstständigkeit, Kooperationsvermögen und das Denken in vernetzten Zusammenhängen sind wichtige Ausbildungsschwerpunkte.