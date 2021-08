Kaiserslautern – Durchschnittlich verbrauchte laut Heizspiegel im Jahr 2018 ein 110 Quadratmeter großes Einfamilienhaus rund 1.800 Liter Heizöl.

Bei einem Durchschnittspreis für Heizöl von rund 70 Cent pro Liter betrugen die Heizkosten (zuzüglich Heiznebenkosten) etwa 1.500 Euro pro Jahr. Das ist ein viel zu hoher Betrag, der sich deutlich senken lässt. Der Staat fördert den Austausch alter Ölheizungen mit sehr hohen Beträgen, so dass es sich lohnt, sich mit den Modernisierungsmöglichkeiten zu befassen.

Doch welche Heizung passt zu meinem Haus? Kommt eine Wärmepumpe in Frage oder sollen es doch lieber Holzpellets sein? Wer sich derzeit mit dem Austausch einer veralteten Heizungsanlage beschäftigt, steht vor diesen Fragen. Antwort auf diese geben die Online-Vorträge, die ab August von der Energieagentur Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Hochspeyer, der Stadt Kaiserslautern und dem Bezirksverband Pfalz im Rahmen der landesweiten WärmeEffizienzKampagne angeboten werden.

Die landesweite Kampagne wurde von der Energieagentur Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen und schafft Aufmerksamkeit für das Thema „energieeffiziente Wärmeversorgung“ und bietet in Zusammenarbeit mit Kommunen Online-Vorträge rund um das Thema Heizen. Mit dem ersten Vortrag „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ startet die Kampagne im Raum Kaiserslautern am 19. August 2021 um 19.00 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Der Vortrag gibt einen Überblick über verschiedene Heizsysteme und kostengünstige Maßnahmen zur Energieeinsparung beim Heizen. Zudem können die Teilnehmer auch über die nächsten beiden Themen der Vortragsreihe – am 16. September und am 14. Oktober – zur Vertiefung des ersten Vortrags abstimmen. Abschließend wird ein Überblick über die aktuell sehr attraktive Förderkulisse gegeben. Anmeldungen sind möglich bis zum 19. August um 16.00 Uhr unter http://www.earlp.de/wekhkb1.

Über die WärmeEffizienzKampagne

Die landesweite WärmeEffizienzKampagne (WEK) berät und unterstützt Kommunen und deren Bürger beim Kesseltausch, Heizungspumpentausch, Hydraulischen Abgleich sowie weiteren Maßnahmen. Kooperationspartner der Energieagentur Rheinland-Pfalz bei der Umsetzung der Kampagne sind die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die Handwerkskammer Koblenz sowie die Fachverbände Sanitär, Heizung und Klima Pfalz und Rheinland-Rheinhessen.