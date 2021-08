Lokführerstreiks ab 10. August 2021 – Personenverkehr ab Mitttwoch betroffen

Frankfurt am Main – Wer mit dem Zug in Urlaub fahren will, steht möglicherweise vor größeren Herausforderungen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat beschlossen, die Deutsche Bahn zu bestreiken.

Bei der Urabstimmung der Gewerkschaft stimmten 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf, so die Gewerkschaft. Bereits heute ab 19 Uhr wird der Güterverkehr bundesweit bestreikt. Ab Mittwoch, 11.08.2021 um 2 Uhr, ist auch der Personenverkehr betroffen. Die Streiks sollen bis Freitag Morgen dauern.

Nach Gewerkschaftsangaben ist das Management der Deutschen Bahn AG verantwortlich.