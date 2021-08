Ludwigshafen: Stadtnotizen 09.08.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Nach mehreren Verstößen Lokal versiegelt

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am frühen Sonntagmorgen, 8. August 2021, eine Gaststätte in Mundenheim wegen diverser Verstöße geschlossen. Gegen 1.30 Uhr erhielt der KVD eine Beschwerde, dass laute Musik und Stimmen die Nachtruhe störten. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Lärmbeschwerde berechtigt war und sprachen im Lokal mit der verantwortlichen Person vor Ort. Beim Gang durch die Gaststättenräume trugen weder die 19-jährige noch die von ihr bewirteten Gäste Mund-Nasen-Bedeckungen. Nach der Kontakterfassung der Gäste gefragt, gab die Frau an, keine entsprechende zu führen und auch nicht zu wissen, dass dies erforderlich sei. Ferner wurde im Eingangsbereich kein Desinfektionsmittel vorgehalten, die Beschilderung des Notausgangs wies Mängel auf und Sperrmüll behinderte dort das Durchkommen. Da die Inhaberin der Gaststätte nicht telefonisch durch die Verantwortliche zu erreichen war, trug der KVD ihr auf, das Lokal zu schließen. Unter anderem aufgrund der Summe der Verstöße stellten die Einsatzkräfte den Schlüssel sicher und versiegelten die Zugänge zur Gaststätte.