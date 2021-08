Ludwigshafen: TV Ruchheim ist Ausrichter der Deutschen Kettlebellmeisterschaft 2021

MeLudwigshafen – Einen ganz dicken Leckerbissen hat der TV 1896 Ruchheim in seinem 125. Jubiläumsjahr an Land gezogen: Am Samstag, 11. September 2021, wird der TV Ruchheim die 10. Deutsche Kettlebellmeisterschaft ausrichten. Hierzu werden über 50 Kettlebellathletinnen und -athleten aus dem gesamten Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz im Sportzentrum des TVR erwartet.

Gelungen ist dieser „Coup“ dank der guten Verbindungen der Kettlebellgruppe des TV Ruchheim zum Präsidium des Bundesverbands Deutscher Kettlebellsportler (BVDKS). Vereinsvorsitzende Ute Kreiselmaier wertet dieses Event als Highlight anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums.

Der TV Ruchheim bietet seit 2013 unter der Leitung von Kettlebellcoach Friedhelm Senck Kettlebelltraining an. Dabei dienen die „Kettlebells“ oder Kugelhanteln als Trainingsgerät für ein ganzkörperliches Kraft-Ausdauertraining. Deren Gewicht hat eine Bandbreite zwischen 6 und 32 kg, so dass je nach individuellem Leistungsvermögen Frauen und Männer aller Altersgruppen mitmachen können.

Das „Aushängeschild“ des TV Ruchheim ist Alexander Maslobojev, der im Biathlon (Stoßen mit 2 x 24 kg und Reißen mit 1 x 24 kg) sowohl bei deutschen, europäischen und internationalen Meisterschaften schon mehrfach auf’s Siegertreppchen stieg und gerade wieder im Juli erfolgreich mit einer Goldmedaille von der WM in Italien zurückkehrte.

Unter Wettkampfbedingungen gilt es, innerhalb von zehn Minuten zwei Kettlebells in den Disziplinen „Long-Cycle“ (Umsetzen und Stoßen) oder „Jerk“ (Stoßen) bzw. mit einer Kettlebell beim „Snatch“ (Reißen) ohne abzusetzen zu „liften“ und dabei möglichst viele Wiederholungen zu erzielen. Diese zehn Minuten sind im Wettkampf eine Qual und erfordern neben Kraft und Ausdauer auch eine unabdingbare mentale Stärke.

Daneben gibt es für ganz Hartgesottene noch den „Biathlon“ (Jerk und Snatch) über zwei Mal zehn Minuten oder einen „Halbmarathon“ über 30 Minuten.

Frauen starten mit 16 oder 20 kg, bei den Männern sind es für Amateure 24 und für Profis 32 kg. Einsteigerwettkämpfe sind bei den Frauen mit 12 und bei den Männern mit 16 kg möglich.

Jetzt gilt es, in den nächsten Wochen die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, damit sich der TV Ruchheim als vorbildlicher Gastgeber präsentiert. Dies betrifft nicht nur den organisatorischen Ablauf, sondern auch die Herrichtung wettkampfkonformer Rahmenbedingungen: So wurden bereits sechs Lifting-Plattformen (1,50 x 1,50 m) angefertigt; die Halle ist einzuteilen in Wettkampf-, Schiedsgericht- und Aufwärmzonen, aber auch Presse, Funk und Fernsehen sind entsprechend einzubinden.

Vereinsvorsitzende Ute Kreiselmaier hofft nun, dass die Veranstaltung „coronakonform“ stattfinden kann und wird mit ihrer TVR-Crew alles daransetzen, dass sich die Athletinnen und Athleten bei einem reibungslosen Veranstaltungsablauf wohlfühlen und gute Ergebnisse erzielen.

Weitere Infos: Friedhelm Senck, friedhelm.senck@tv-ruchheim.de